https://ria.ru/20230318/trevoga-1858737079.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.03.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей в центре Украины и на западе страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T00:42
2023-03-18T00:42
2023-03-18T00:51
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкий (город)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей в центре Украины и на западе страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревога была объявлена в столичном регионе, Киеве, а также в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.Согласно данным ресурса, тревога также звучит в Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областях страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230318/novomoskovsk-1858734675.html
украина
хмельницкий (город)
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украина, хмельницкий (город), львовская область, в мире, киев, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкий (город), Львовская область, В мире, Киев, Днепропетровская область
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей в центре и на западе Украины объявили воздушную тревогу