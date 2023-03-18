https://ria.ru/20230318/tramp-1858834387.html

Маккарти обвинил прокурора Нью-Йорка в политическом преследовании Трампа

Маккарти обвинил прокурора Нью-Йорка в политическом преследовании Трампа - РИА Новости, 18.03.2023

Маккарти обвинил прокурора Нью-Йорка в политическом преследовании Трампа

Прокуратура Нью-Йорка злоупотребляет своими полномочиями, пытаясь свести политические счеты с бывшим президентом США Дональдом Трампом, заявил в субботу спикер... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T19:55

2023-03-18T19:55

2023-03-18T19:55

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Прокуратура Нью-Йорка злоупотребляет своими полномочиями, пытаясь свести политические счеты с бывшим президентом США Дональдом Трампом, заявил в субботу спикер палаты представителей Кевин Маккарти. "Это происходит вновь, возмутительное злоупотребление служебным положением со стороны радикально настроенного окружного прокурора, который упускает на свободе опасных преступников в попытках свести политические счеты с (бывшим) президентом Трампом", - написал в Twitter Маккарти, который, как и Трамп, представляет Республиканскую партию США. Как добавил спикер палаты представителей, занимающий третий по значимости пост в США, он намерен поручить профильным комитетам "незамедлительно начать расследование" на предмет того, используются ли бюджетные средства государства в целях подрыва американской демократии путем вмешательства в выборы и политически мотивированного судебного преследования. В субботу утром бывший хозяин Белого дома объявил, что ожидает задержания в предстоящий вторник, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Экс-президент США раскритиковал "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена, добавив, что его собираются задержать на основании старых и "полностью развенчанных" обвинений.

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нью-йорк (город)

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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, кевин маккарти