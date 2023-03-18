Маккарти обвинил прокурора Нью-Йорка в политическом преследовании Трампа
Спикер Маккарти обвинил прокурора Нью-Йорка в политическом преследовании Трампа
© AP Photo / Andrew HarnikКевин Маккарти после приведения к присяге на пост спикера Палаты представителей США
© AP Photo / Andrew Harnik
Кевин Маккарти после приведения к присяге на пост спикера Палаты представителей США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Прокуратура Нью-Йорка злоупотребляет своими полномочиями, пытаясь свести политические счеты с бывшим президентом США Дональдом Трампом, заявил в субботу спикер палаты представителей Кевин Маккарти.
"Это происходит вновь, возмутительное злоупотребление служебным положением со стороны радикально настроенного окружного прокурора, который упускает на свободе опасных преступников в попытках свести политические счеты с (бывшим) президентом Трампом", - написал в Twitter Маккарти, который, как и Трамп, представляет Республиканскую партию США.
Как добавил спикер палаты представителей, занимающий третий по значимости пост в США, он намерен поручить профильным комитетам "незамедлительно начать расследование" на предмет того, используются ли бюджетные средства государства в целях подрыва американской демократии путем вмешательства в выборы и политически мотивированного судебного преследования.
В субботу утром бывший хозяин Белого дома объявил, что ожидает задержания в предстоящий вторник, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Экс-президент США раскритиковал "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена, добавив, что его собираются задержать на основании старых и "полностью развенчанных" обвинений.