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Маккарти обвинил прокурора Нью-Йорка в политическом преследовании Трампа - РИА Новости, 18.03.2023
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19:55 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/tramp-1858834387.html
Маккарти обвинил прокурора Нью-Йорка в политическом преследовании Трампа
Маккарти обвинил прокурора Нью-Йорка в политическом преследовании Трампа - РИА Новости, 18.03.2023
Маккарти обвинил прокурора Нью-Йорка в политическом преследовании Трампа
Прокуратура Нью-Йорка злоупотребляет своими полномочиями, пытаясь свести политические счеты с бывшим президентом США Дональдом Трампом, заявил в субботу спикер... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T19:55
2023-03-18T19:55
в мире
сша
нью-йорк (город)
манхэттен
дональд трамп
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Прокуратура Нью-Йорка злоупотребляет своими полномочиями, пытаясь свести политические счеты с бывшим президентом США Дональдом Трампом, заявил в субботу спикер палаты представителей Кевин Маккарти. "Это происходит вновь, возмутительное злоупотребление служебным положением со стороны радикально настроенного окружного прокурора, который упускает на свободе опасных преступников в попытках свести политические счеты с (бывшим) президентом Трампом", - написал в Twitter Маккарти, который, как и Трамп, представляет Республиканскую партию США. Как добавил спикер палаты представителей, занимающий третий по значимости пост в США, он намерен поручить профильным комитетам "незамедлительно начать расследование" на предмет того, используются ли бюджетные средства государства в целях подрыва американской демократии путем вмешательства в выборы и политически мотивированного судебного преследования. В субботу утром бывший хозяин Белого дома объявил, что ожидает задержания в предстоящий вторник, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Экс-президент США раскритиковал "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена, добавив, что его собираются задержать на основании старых и "полностью развенчанных" обвинений.
https://ria.ru/20230318/mask-1858810011.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, кевин маккарти
В мире, США, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп, Кевин Маккарти
Маккарти обвинил прокурора Нью-Йорка в политическом преследовании Трампа

Спикер Маккарти обвинил прокурора Нью-Йорка в политическом преследовании Трампа

© AP Photo / Andrew HarnikКевин Маккарти после приведения к присяге на пост спикера Палаты представителей США
Кевин Маккарти после приведения к присяге на пост спикера Палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Кевин Маккарти после приведения к присяге на пост спикера Палаты представителей США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Прокуратура Нью-Йорка злоупотребляет своими полномочиями, пытаясь свести политические счеты с бывшим президентом США Дональдом Трампом, заявил в субботу спикер палаты представителей Кевин Маккарти.
"Это происходит вновь, возмутительное злоупотребление служебным положением со стороны радикально настроенного окружного прокурора, который упускает на свободе опасных преступников в попытках свести политические счеты с (бывшим) президентом Трампом", - написал в Twitter Маккарти, который, как и Трамп, представляет Республиканскую партию США.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
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Как добавил спикер палаты представителей, занимающий третий по значимости пост в США, он намерен поручить профильным комитетам "незамедлительно начать расследование" на предмет того, используются ли бюджетные средства государства в целях подрыва американской демократии путем вмешательства в выборы и политически мотивированного судебного преследования.
В субботу утром бывший хозяин Белого дома объявил, что ожидает задержания в предстоящий вторник, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Экс-президент США раскритиковал "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена, добавив, что его собираются задержать на основании старых и "полностью развенчанных" обвинений.
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В миреСШАНью-Йорк (город)МанхэттенДональд ТрампКевин Маккарти
 
 
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