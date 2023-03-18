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Трамп заявил о своем готовящемся аресте - РИА Новости, 18.03.2023
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15:52 18.03.2023 (обновлено: 17:05 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/tramp-1858799097.html
Трамп заявил о своем готовящемся аресте
Трамп заявил о своем готовящемся аресте - РИА Новости, 18.03.2023
Трамп заявил о своем готовящемся аресте
Бывший президент США Дональд Трамп предупредил в соцсети Truth Socia, что его могут арестовать в следующий вторник. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T15:52
2023-03-18T17:05
в мире
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предупредил в соцсети Truth Socia, что его могут арестовать в следующий вторник.Как накануне сообщил NBC, на следующей неделе Трампу могут предъявить обвинения в том, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. По данным телеканала, силовики уже начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.Сам бывший глава Белого дома отрицает как связь с актрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, попала в центр общественного внимания в 2018 году. Тогда издание Wall Street Journal со ссылкой на источник писало, что незадолго до выдвижения Трампа на выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов за неразглашение ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.Позднее артистка сообщила СМИ, что неизвестный мужчина угрожал ей и ее ребенку из-за раскрытия информации о романе. Тогда Трамп обвинил Дэниелс во лжи.
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в мире, сша, дональд трамп, майкл коэн, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Майкл Коэн, NBC
Трамп заявил о своем готовящемся аресте

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его арестуют 21 марта

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предупредил в соцсети Truth Socia, что его могут арестовать в следующий вторник.
«
"Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет арестован во вторник. Выходите на протесты, верните нашу страну!" — написал политик.
Как накануне сообщил NBC, на следующей неделе Трампу могут предъявить обвинения в том, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. По данным телеканала, силовики уже начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.
Сам бывший глава Белого дома отрицает как связь с актрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.
Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, попала в центр общественного внимания в 2018 году. Тогда издание Wall Street Journal со ссылкой на источник писало, что незадолго до выдвижения Трампа на выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов за неразглашение ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.
Позднее артистка сообщила СМИ, что неизвестный мужчина угрожал ей и ее ребенку из-за раскрытия информации о романе. Тогда Трамп обвинил Дэниелс во лжи.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В конгрессе США обвинили Трампа в утаивании сотни дорогих подарков
Вчера, 04:10
 
В миреСШАДональд ТрампМайкл КоэнNBC
 
 
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