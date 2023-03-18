В конгрессе США обвинили Трампа в утаивании сотни дорогих подарков
В конгрессе США заявили, что Трамп скрыл более 100 подарков от иностранных правительств
© AP Photo / Chris SewardБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Chris Seward
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп и его семья не отчитались о сотне подарков, полученных им от иностранных правительств за время на должности, в их числе мечи от Саудовской Аравии, золотые клюшки для гольфа от Японии и портрет от Сальвадора, утверждают демократы из комитета палаты представителей по надзору.
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"Бывший президент и его семья не отчитались более чем о сотне подарков от иностранцев, в их числе золотые клюшки для гольфа от премьера Японии, мечи и кинжалы от наследного принца Саудовской Аравии и портрет от президента Сальвадора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте демократов из комитета по надзору.
Они утверждают, что часто Трамп принимал подарки дороже установленного американскими законами норматива, не сообщал об этом и в конце концов присваивал вещи, которые по правилам должны передаваться на хранение государству.
Мечи от Саудовской Аравии, как говорится в сообщении, стоили почти 9 тысяч долларов, клюшки для гольфа от премьера Японии оценили почти в 4 тысячи, от Индии Трамп получил вазу за 8,5 тысяч. А всего неучтенные подарки стоили порядка 250 тысяч долларов, говорится в сообщении.