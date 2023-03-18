https://ria.ru/20230318/tramp-1858743747.html

В конгрессе США обвинили Трампа в утаивании сотни дорогих подарков

В конгрессе США обвинили Трампа в утаивании сотни дорогих подарков - РИА Новости, 18.03.2023

В конгрессе США обвинили Трампа в утаивании сотни дорогих подарков

Бывший президент США Дональд Трамп и его семья не отчитались о сотне подарков, полученных им от иностранных правительств за время на должности, в их числе мечи... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T04:10

2023-03-18T04:10

2023-03-18T05:22

саудовская аравия

дональд трамп

япония

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп и его семья не отчитались о сотне подарков, полученных им от иностранных правительств за время на должности, в их числе мечи от Саудовской Аравии, золотые клюшки для гольфа от Японии и портрет от Сальвадора, утверждают демократы из комитета палаты представителей по надзору. Они утверждают, что часто Трамп принимал подарки дороже установленного американскими законами норматива, не сообщал об этом и в конце концов присваивал вещи, которые по правилам должны передаваться на хранение государству. Мечи от Саудовской Аравии, как говорится в сообщении, стоили почти 9 тысяч долларов, клюшки для гольфа от премьера Японии оценили почти в 4 тысячи, от Индии Трамп получил вазу за 8,5 тысяч. А всего неучтенные подарки стоили порядка 250 тысяч долларов, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230313/banki-1857614334.html

саудовская аравия

япония

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саудовская аравия, дональд трамп, япония, сша, в мире