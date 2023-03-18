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В конгрессе США обвинили Трампа в утаивании сотни дорогих подарков - РИА Новости, 18.03.2023
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04:10 18.03.2023 (обновлено: 05:22 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/tramp-1858743747.html
В конгрессе США обвинили Трампа в утаивании сотни дорогих подарков
В конгрессе США обвинили Трампа в утаивании сотни дорогих подарков - РИА Новости, 18.03.2023
В конгрессе США обвинили Трампа в утаивании сотни дорогих подарков
Бывший президент США Дональд Трамп и его семья не отчитались о сотне подарков, полученных им от иностранных правительств за время на должности, в их числе мечи... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T04:10
2023-03-18T05:22
саудовская аравия
дональд трамп
япония
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп и его семья не отчитались о сотне подарков, полученных им от иностранных правительств за время на должности, в их числе мечи от Саудовской Аравии, золотые клюшки для гольфа от Японии и портрет от Сальвадора, утверждают демократы из комитета палаты представителей по надзору. Они утверждают, что часто Трамп принимал подарки дороже установленного американскими законами норматива, не сообщал об этом и в конце концов присваивал вещи, которые по правилам должны передаваться на хранение государству. Мечи от Саудовской Аравии, как говорится в сообщении, стоили почти 9 тысяч долларов, клюшки для гольфа от премьера Японии оценили почти в 4 тысячи, от Индии Трамп получил вазу за 8,5 тысяч. А всего неучтенные подарки стоили порядка 250 тысяч долларов, говорится в сообщении.
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саудовская аравия, дональд трамп, япония, сша, в мире
Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Япония, США, В мире
В конгрессе США обвинили Трампа в утаивании сотни дорогих подарков

В конгрессе США заявили, что Трамп скрыл более 100 подарков от иностранных правительств

© AP Photo / Chris SewardБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Chris Seward
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп и его семья не отчитались о сотне подарков, полученных им от иностранных правительств за время на должности, в их числе мечи от Саудовской Аравии, золотые клюшки для гольфа от Японии и портрет от Сальвадора, утверждают демократы из комитета палаты представителей по надзору.
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"Бывший президент и его семья не отчитались более чем о сотне подарков от иностранцев, в их числе золотые клюшки для гольфа от премьера Японии, мечи и кинжалы от наследного принца Саудовской Аравии и портрет от президента Сальвадора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте демократов из комитета по надзору.
Они утверждают, что часто Трамп принимал подарки дороже установленного американскими законами норматива, не сообщал об этом и в конце концов присваивал вещи, которые по правилам должны передаваться на хранение государству.
Мечи от Саудовской Аравии, как говорится в сообщении, стоили почти 9 тысяч долларов, клюшки для гольфа от премьера Японии оценили почти в 4 тысячи, от Индии Трамп получил вазу за 8,5 тысяч. А всего неучтенные подарки стоили порядка 250 тысяч долларов, говорится в сообщении.
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Саудовская АравияДональд ТрампЯпонияСШАВ мире
 
 
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