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Толстой раскритиковал МУС за решение "арестовать" Путина
Толстой раскритиковал МУС за решение "арестовать" Путина - РИА Новости, 18.03.2023
Толстой раскритиковал МУС за решение "арестовать" Путина
Россия не может и не должна воспринимать всерьез решения Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого она не признает, заявил вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T00:08
2023-03-18T00:08
2023-03-18T01:12
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госдума рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия не может и не должна воспринимать всерьез решения Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого она не признает, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Досудебная палата МУС 17 марта выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Он написал в своем телеграм-канале, что в июне 2020 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп подписал указ, допускающий санкции против членов МУС "в ответ на их идею провести расследование преступлений в Афганистане". При этом он отметил, что Римский статут, на основании которого действует суд, так и не был ратифицирован Россией, и она не является не только участником МУС, но с 2016 года покинула "даже скамейку наблюдателей". "Так что не можем и не должны сколь-либо серьезно воспринимать эти декларации… Думаю, нам надо либо пригласить этих псевдосудей в Россию на недельку, можем побеседовать о международном праве на передовой. Или максимально быстро ввести против них санкции и объявить в розыск. Нужны не слова, а действия. Как говорит старик Боррель, "нет безнаказанности!" - заявил Толстой.
https://ria.ru/20230216/vto-1852529350.html
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Толстой раскритиковал МУС за решение "арестовать" Путина
Депутат Толстой: Россия не может и не должна воспринимать всерьез решения МУС