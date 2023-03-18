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В Астрахани нашли тело мужчины с ранами от собачьих укусов - РИА Новости, 18.03.2023
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18:36 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/telo-1858824523.html
В Астрахани нашли тело мужчины с ранами от собачьих укусов
В Астрахани нашли тело мужчины с ранами от собачьих укусов - РИА Новости, 18.03.2023
В Астрахани нашли тело мужчины с ранами от собачьих укусов
Тело мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак обнаружили в Астрахани, следователи организовали проверку, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T18:36
2023-03-18T18:36
происшествия
астрахань
астраханская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости. Тело мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак обнаружили в Астрахани, следователи организовали проверку, сообщает СУСК России по Астраханской области. "На улице Александрова на острове Пролетарский в Советском районе Астрахани утром 18 марта 2023 года обнаружено тело мужчины без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами, предположительно, причиненными бродячими собаками", - говорится в сообщении. Следователи организовали процессуальную проверку. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Будет установлено, являются ли раны прижизненными или посмертными. Как уточнили в региональном СУСК, 53-летний мужчина проживал недалеко от того места, где его нашли. Жил с мамой-инвалидом, не работал. В минувшем году в Астраханской области регистрировалось несколько случаев нападения бродячих собак на людей. Так, в январе 2022 года недалеко от гаражного кооператива в Приволжском районе области стая бездомных собак напала на 58-летнего местного жителя, который шел на работу. Мужчина умер на месте. Позже в Астрахани несколько собак напали на школьницу, девочке удалось убежать.
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происшествия, астрахань, астраханская область, россия
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Россия
В Астрахани нашли тело мужчины с ранами от собачьих укусов

СК: в Астрахани нашли тело мужчины с ранами от собачьих укусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости. Тело мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак обнаружили в Астрахани, следователи организовали проверку, сообщает СУСК России по Астраханской области.
"На улице Александрова на острове Пролетарский в Советском районе Астрахани утром 18 марта 2023 года обнаружено тело мужчины без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами, предположительно, причиненными бродячими собаками", - говорится в сообщении.
Следователи организовали процессуальную проверку. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Будет установлено, являются ли раны прижизненными или посмертными.
Как уточнили в региональном СУСК, 53-летний мужчина проживал недалеко от того места, где его нашли. Жил с мамой-инвалидом, не работал.
В минувшем году в Астраханской области регистрировалось несколько случаев нападения бродячих собак на людей. Так, в январе 2022 года недалеко от гаражного кооператива в Приволжском районе области стая бездомных собак напала на 58-летнего местного жителя, который шел на работу. Мужчина умер на месте. Позже в Астрахани несколько собак напали на школьницу, девочке удалось убежать.
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