https://ria.ru/20230318/taynik-1858766412.html

В Херсонской области нашли тайник с оружием

В Херсонской области нашли тайник с оружием - РИА Новости, 18.03.2023

В Херсонской области нашли тайник с оружием

Тайник с оружием обнаружен на заброшенной ферме в окрестностях села Новокиевка Херсонской области, сообщает в Telegram-канале пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T10:51

2023-03-18T10:51

2023-03-18T10:51

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Тайник с оружием обнаружен на заброшенной ферме в окрестностях села Новокиевка Херсонской области, сообщает в Telegram-канале пресс-служба регионального управления МВД РФ. "Выявлен оружейный тайник на заброшенной ферме рядом с селом Новокиевка", - говорится в сообщении. В схроне обнаружены оружие, боеприпасы и украинская военная форма.

https://ria.ru/20230315/skhron-1858163197.html

херсонская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , безопасность