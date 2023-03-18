https://ria.ru/20230318/taynik-1858766412.html
В Херсонской области нашли тайник с оружием
В Херсонской области нашли тайник с оружием - РИА Новости, 18.03.2023
В Херсонской области нашли тайник с оружием
Тайник с оружием обнаружен на заброшенной ферме в окрестностях села Новокиевка Херсонской области, сообщает в Telegram-канале пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T10:51
2023-03-18T10:51
2023-03-18T10:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Тайник с оружием обнаружен на заброшенной ферме в окрестностях села Новокиевка Херсонской области, сообщает в Telegram-канале пресс-служба регионального управления МВД РФ. "Выявлен оружейный тайник на заброшенной ферме рядом с селом Новокиевка", - говорится в сообщении. В схроне обнаружены оружие, боеприпасы и украинская военная форма.
https://ria.ru/20230315/skhron-1858163197.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность
В Херсонской области нашли тайник с оружием
МВД сообщило об обнаружении тайника с оружием на заброшенной ферме в Херсонской области