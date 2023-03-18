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В Херсонской области нашли тайник с оружием - РИА Новости, 18.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/taynik-1858766412.html
В Херсонской области нашли тайник с оружием
В Херсонской области нашли тайник с оружием - РИА Новости, 18.03.2023
В Херсонской области нашли тайник с оружием
Тайник с оружием обнаружен на заброшенной ферме в окрестностях села Новокиевка Херсонской области, сообщает в Telegram-канале пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T10:51
2023-03-18T10:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Тайник с оружием обнаружен на заброшенной ферме в окрестностях села Новокиевка Херсонской области, сообщает в Telegram-канале пресс-служба регионального управления МВД РФ. "Выявлен оружейный тайник на заброшенной ферме рядом с селом Новокиевка", - говорится в сообщении. В схроне обнаружены оружие, боеприпасы и украинская военная форма.
https://ria.ru/20230315/skhron-1858163197.html
херсонская область
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херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность
В Херсонской области нашли тайник с оружием

МВД сообщило об обнаружении тайника с оружием на заброшенной ферме в Херсонской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Тайник с оружием обнаружен на заброшенной ферме в окрестностях села Новокиевка Херсонской области, сообщает в Telegram-канале пресс-служба регионального управления МВД РФ.
"Выявлен оружейный тайник на заброшенной ферме рядом с селом Новокиевка", - говорится в сообщении.
В схроне обнаружены оружие, боеприпасы и украинская военная форма.
Офицеры Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием и взрывчаткой
15 марта, 22:30
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьБезопасность
 
 
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