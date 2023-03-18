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Танкист "Вагнера" рассказал о работе с модернизированными Т-80 в Артемовске - РИА Новости, 18.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 18.03.2023 (обновлено: 13:36 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/tank-1858778589.html
Танкист "Вагнера" рассказал о работе с модернизированными Т-80 в Артемовске
Танкист "Вагнера" рассказал о работе с модернизированными Т-80 в Артемовске - РИА Новости, 18.03.2023
Танкист "Вагнера" рассказал о работе с модернизированными Т-80 в Артемовске
Танкисты группы "Вагнера" активно используют танки Т-80 БВМ в боях за Артёмовск, рассказал РИА Новости боец одноименного подразделения, выполняющий ряд задач... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T13:00
2023-03-18T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
т-80
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АРТЁМОВСК (ДНР), 18 мар - РИА Новости. Танкисты группы "Вагнера" активно используют танки Т-80 БВМ в боях за Артёмовск, рассказал РИА Новости боец одноименного подразделения, выполняющий ряд задач под Артёмовском. "Танк замечательный, защищает нас, подвижный, маневренный. Т-80 БВМ – броня, скорость, в конвейере 28 снарядов", - рассказал боец. Он уточнил, что танк оснащен всепогодным тепловизионным прицелом и может работать в различных условиях. По его словам, в день бойцы данного экипажа выпускают по противнику порядка 60-80 снарядов в день, рекорд – 128 снарядов. "У нас каждый выезд очень насыщенный, разнообразный, даже нельзя выделить какой-то отдельный, то "Градами" обстреливают, то ствольной артиллерией, то минометами (украинская армия), каждый выезд очень интересен и очень насыщенный. Артёмовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858777627.html
https://ria.ru/20230314/vagner-1857866571.html
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Танкисты "Вагнера" о работе с Т-80БВМ и готовности ко встречи с техникой противника
Танкисты "Вагнера" активно используют в боях за Артемовск модернизированные Т-80БВМ. Экипаж рассказал РИА Новости о преимуществах машин, а также о готовности встретить Leopard.
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в мире, артемовск, украина, т-80
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Т-80
Танкист "Вагнера" рассказал о работе с модернизированными Т-80 в Артемовске

Танкист "Вагнера" рассказал об использовании модернизированных Т-80 в боях за Артемовск

Читать ria.ru в
АРТЁМОВСК (ДНР), 18 мар - РИА Новости. Танкисты группы "Вагнера" активно используют танки Т-80 БВМ в боях за Артёмовск, рассказал РИА Новости боец одноименного подразделения, выполняющий ряд задач под Артёмовском.
"Танк замечательный, защищает нас, подвижный, маневренный. Т-80 БВМ – броня, скорость, в конвейере 28 снарядов", - рассказал боец.
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Он уточнил, что танк оснащен всепогодным тепловизионным прицелом и может работать в различных условиях. По его словам, в день бойцы данного экипажа выпускают по противнику порядка 60-80 снарядов в день, рекорд – 128 снарядов.
"У нас каждый выезд очень насыщенный, разнообразный, даже нельзя выделить какой-то отдельный, то "Градами" обстреливают, то ствольной артиллерией, то минометами (украинская армия), каждый выезд очень интересен и очень насыщенный.
Артёмовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаТ-80
 
 
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