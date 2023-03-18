https://ria.ru/20230318/tank-1858778589.html

Танкист "Вагнера" рассказал о работе с модернизированными Т-80 в Артемовске

Танкист "Вагнера" рассказал о работе с модернизированными Т-80 в Артемовске - РИА Новости, 18.03.2023

Танкист "Вагнера" рассказал о работе с модернизированными Т-80 в Артемовске

Танкисты группы "Вагнера" активно используют танки Т-80 БВМ в боях за Артёмовск, рассказал РИА Новости боец одноименного подразделения, выполняющий ряд задач... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T13:00

2023-03-18T13:00

2023-03-18T13:36

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

т-80

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АРТЁМОВСК (ДНР), 18 мар - РИА Новости. Танкисты группы "Вагнера" активно используют танки Т-80 БВМ в боях за Артёмовск, рассказал РИА Новости боец одноименного подразделения, выполняющий ряд задач под Артёмовском. "Танк замечательный, защищает нас, подвижный, маневренный. Т-80 БВМ – броня, скорость, в конвейере 28 снарядов", - рассказал боец. Он уточнил, что танк оснащен всепогодным тепловизионным прицелом и может работать в различных условиях. По его словам, в день бойцы данного экипажа выпускают по противнику порядка 60-80 снарядов в день, рекорд – 128 снарядов. "У нас каждый выезд очень насыщенный, разнообразный, даже нельзя выделить какой-то отдельный, то "Градами" обстреливают, то ствольной артиллерией, то минометами (украинская армия), каждый выезд очень интересен и очень насыщенный. Артёмовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858777627.html

https://ria.ru/20230314/vagner-1857866571.html

артемовск

украина

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Танкисты "Вагнера" о работе с Т-80БВМ и готовности ко встречи с техникой противника Танкисты "Вагнера" активно используют в боях за Артемовск модернизированные Т-80БВМ. Экипаж рассказал РИА Новости о преимуществах машин, а также о готовности встретить Leopard. 2023-03-18T13:00 true PT3M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, артемовск, украина, т-80