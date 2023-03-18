В книге было лучше: сюжеты фильмов, которые отошли от оригинала
© Фото : Первый каналКадр из фильма "Турецкий гамбит"
© Фото : Первый канал
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Экранизация — дело непростое: зрители часто испытывают разочарование из-за того, что режиссер изменил сцены, а герои выглядят и действуют неканонично. О фильмах, которые отличаются от первоисточника, и почему сценарий далеко не всегда близок к тексту оригинала — в материале РИА Новости.
Другой финал: "Турецкий гамбит", "Любовь", "Дьявол носит Prada"
Фильм "Турецкий гамбит" 2005 года рассказывает о приключениях Фандорина на Русско-турецкой войне и довольно точно передает дух романа. Но вот развязка многих огорчила — если в книге главным злодеем Анваром Эфенди оказывается обаятельный журналист Шарль д'Эвре, то в фильме это невзрачный капитан Перепелкин. Зрители возмущались: по их мнению, скромный вояка не мог оказаться супершпионом.
"Любовь" 1927 года — вольная экранизация романа Толстого "Анна Каренина". Режиссер Эдмунд Гулдинг зачем-то изменил концовку — Анна не бросается под поезд, а живет с Вронским долго и счастливо.
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)Грета Гарбо и Джон Гилберт в фильме "Любовь", 1927 год
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Грета Гарбо и Джон Гилберт в фильме "Любовь", 1927 год
Финал фильма "Дьявол носит Prada" показывает, что Миранда хоть и в своей манере, но все же дает положительную рекомендацию Энди, когда та устраивается на другую работу. Однако в книге этого не было вовсе. Разумеется, главный редактор "Подиума" просто забыла о старой ассистентке и взяла новую.
© Фото : 20th Century Fox Film Corporation (2006)Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"
© Фото : 20th Century Fox Film Corporation (2006)
Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"
«
"У смены финала бывает несколько причин. Например, желание сделать хеппи-энд, чтобы отвлечь зрителя от жизненных проблем, показать, что счастье может перейти с экрана в реальность", – говорит исследователь кино Артем Кашуба.
Больше экшена: "Гарри Поттер"
Часто режиссер изменяет сцены, чтобы добавить больше огня. Режиссер Майк Ньюэлл сделал это в прямом смысле в четвертой части саги о "мальчике, который выжил". Речь идет о первом состязании Турнира трех волшебников — битве с драконом.
В фильме пламя венгерской хвостороги почти достает до зрителей, хвостом с шипами она пару раз чуть не сносит Поттеру голову. Под конец срывается с цепей, разрушает кровлю Хогвартса и несколько мостов. Однако понятно, что взрослые волшебники наверняка защитили бы школьников.
Так и написано в книге. И вообще, первое испытание турнира больше напоминает спортивное состязание, зрители защищены специальным заклинанием, а на поле дежурят драконологи.
© Фото : Heyday FilmsКадр из фильма “Гарри Поттер и Кубок огня”
© Фото : Heyday Films
Кадр из фильма “Гарри Поттер и Кубок огня”
В "Гарри Поттере и Дарах смерти" главный герой дерется с Темным Лордом врукопашную, что для волшебников — моветон. В книге не было и скрещивания лучей палочек. Волан де Морт не превратился в пепел, а умер обычно: "на полу лежали смертные останки Тома Реддла".
© Фото : Heyday FilmsКадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II"
© Фото : Heyday Films
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II"
Снимай, сокращай: "Властелин колец"
Эпические романы "Властелин колец" и "Гарри Поттер" невозможно воплотить дословно — часть сцен и даже героев приходится убирать. В экранизации Толкина отсутствуют Том Бомбадил, а также Гил-Галад, который в книге спасает раненого Фродо от назгулов. В "Братстве кольца" это делает принцесса Арвен.
© Фото : New Line Cinema Кадр из фильма “Властелин колец: Братство кольца”
© Фото : New Line Cinema
Кадр из фильма “Властелин колец: Братство кольца”
В "Гарри Поттере" упрощены многие детали. В начале седьмой книги Пожиратели смерти узнают Гарри по заклятию "Экспеллиармус", а в фильме — по сове Букле, которая к нему прилетает.
«
"Невозможно следовать тексту со стопроцентной точностью, да это и не требуется, — поясняет Кашуба. — Главное — сохранить лейтмотивы литературного произведения, чтобы не потерять идею".
По мотивам: "Ночной дозор" и "Дневной дозор"
Порой режиссер переосмысляет абсолютно все, оставляя от оригинала только имена героев, характеры и название произведения. Так сняты "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова по книгам Сергея Лукьяненко. Некоторые моменты совпадают — например, воронка над головой у Светланы, охота на вампиров, спасение от них Егора. Но в целом сценарии фильмов далеки от оригинала.
Другой пример — "Трудно быть богом" 2013 года, снятый Алексеем Германом по одноименной повести братьев Стругацких. Книгу задумывали как "мушкетерскую историю" в духе Дюма. Главный герой Румата — "бог" по личным качествам: любви, жалости, состраданию.
© Фото : Кинокомпания “Север”Кадр из фильма "Трудно быть богом"
© Фото : Кинокомпания “Север”
Кадр из фильма "Трудно быть богом"
Румата Германа — депрессивный, жестокий, размазывающий по лицу грязь. В одном из интервью режиссер сказал: "Все оборачивается кровью, что герой ни сделает".
То же и с "Загадочной историей Бенджамина Баттона": в фильме героя бросают родители, в книге — берут к себе, но стыдятся его.
У персонажа картины много друзей. В литературном произведении он — одинокий человек. Понятно, что автор хотел продемонстрировать внутренний мир Баттона, однако в кино куда важнее мир внешний.
"Золушку" образца 2021 года играет Камила Кабельо, кубинка. Кстати, сама сказка превратилась в феминистический памфлет — Принц ради любви оставляет трон, который занимает его сестра-экоактивистика.
Не совпадают расы: "Темная башня", "Золушка" и "Русалочка"
В книгах в большинстве случаев прописана внешность героя. Однако режиссеры порой это игнорируют. Особенно сейчас, когда в моде "новая этика" — у персонажей меняются раса, пол и возраст.
© Фото : Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "Темная башня"
© Фото : Sony Pictures Releasing Russia
Кадр из фильма "Темная башня"
Главный герой "Темной башни" Роланд Дискейн описан Кингом как белый мужчина, похожий на Клинта Иствуда. Но играет его темнокожий актер Идрис Эльба.
© Фото : Columbia Pictures CorporationКадр из фильма "Золушка"
© Фото : Columbia Pictures Corporation
Кадр из фильма "Золушка"
Темнокожей будет и Русалочка в фильме 2023 года от Disney — хотя у Андерсена она была белой.
© Фото : Walt Disney Pictures (2023)Кадр из фильма "Русалочка"
© Фото : Walt Disney Pictures (2023)
Кадр из фильма "Русалочка"
Фишки Михалкова: "Жестокий романс"
"Жестокий романс" — блестящая экранизация "Бесприданницы" Островского. Но отличия у пьесы и фильма все-таки есть.
В пьесе показана продажа "Ласточки" — в кино она уже продана. На экране Паратов пытается сдвинуть повозку, а у Островского такой сцены нет вообще.
В экранизации Кнуров дает на подарок Ларисе Огудаловой семьсот рублей, в пьесе— триста. В фильме Паратов дарит героине ожерелье, в оригинале такого нет.
Кадр из фильма "Жестокий романс", 1984 год
В пьесе Лариса не кормила вареньем Паратова, и Карандышев, взяв пистолет, не делал пробный выстрел. И уж точно в оригинале не было знаменитой сцены с цыганами, водкой и танцами, где так ярко сыграл сам Михалков.
Другие характеры: "Интердевочка"
Легендарный фильм "Интердевочка" снят по повести Владимира Кунина. Здесь у экранизации с книгой расхождений не так много, но все-таки они есть.
Во-первых, добавили сцену с проституткой, которая повезла в Германию героин. Правда, на сюжет это не повлияло.
Кадр из кинофильма "Интердевочка", 1989 год
А вот линию с учеником Козловым изменили сильно. В кинофильме это хулиган, который обижает мать главной героини, Аллу Сергеевну. Однако в повести Кунина подросток, наоборот, становится главной опорой бывшей учительницы после того, как открывается правда о Татьяне и ее заработках.
Кроме того, на экране ночную бабочку Кисулю показывают исключительно расчетливой и эгоистичной, а на их взаимную симпатию с милиционером Женей режиссер дает лишь намек. В книге же отношения между молодыми людьми куда глубже. Больше того: лимитчица становится причиной гибели возлюбленного, в чем горько раскаивается.