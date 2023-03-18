https://ria.ru/20230318/stsenarii-1858435161.html

В книге было лучше: сюжеты фильмов, которые отошли от оригинала

В книге было лучше: сюжеты фильмов, которые отошли от оригинала - РИА Новости, 18.03.2023

В книге было лучше: сюжеты фильмов, которые отошли от оригинала

Экранизация — дело непростое: зрители часто испытывают разочарование из-за того, что режиссер изменил сцены, а герои выглядят и действуют неканонично. О... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T08:00

2023-03-18T08:00

2023-03-18T08:13

культура

германия

гарри поттер

грета гарбо (густафссон)

что посмотреть

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Экранизация — дело непростое: зрители часто испытывают разочарование из-за того, что режиссер изменил сцены, а герои выглядят и действуют неканонично. О фильмах, которые отличаются от первоисточника, и почему сценарий далеко не всегда близок к тексту оригинала — в материале РИА Новости.Другой финал: "Турецкий гамбит", "Любовь", "Дьявол носит Prada"Фильм "Турецкий гамбит" 2005 года рассказывает о приключениях Фандорина на Русско-турецкой войне и довольно точно передает дух романа. Но вот развязка многих огорчила — если в книге главным злодеем Анваром Эфенди оказывается обаятельный журналист Шарль д'Эвре, то в фильме это невзрачный капитан Перепелкин. Зрители возмущались: по их мнению, скромный вояка не мог оказаться супершпионом."Любовь" 1927 года — вольная экранизация романа Толстого "Анна Каренина". Режиссер Эдмунд Гулдинг зачем-то изменил концовку — Анна не бросается под поезд, а живет с Вронским долго и счастливо.Финал фильма "Дьявол носит Prada" показывает, что Миранда хоть и в своей манере, но все же дает положительную рекомендацию Энди, когда та устраивается на другую работу. Однако в книге этого не было вовсе. Разумеется, главный редактор "Подиума" просто забыла о старой ассистентке и взяла новую.Больше экшена: "Гарри Поттер"Часто режиссер изменяет сцены, чтобы добавить больше огня. Режиссер Майк Ньюэлл сделал это в прямом смысле в четвертой части саги о "мальчике, который выжил". Речь идет о первом состязании Турнира трех волшебников — битве с драконом. В фильме пламя венгерской хвостороги почти достает до зрителей, хвостом с шипами она пару раз чуть не сносит Поттеру голову. Под конец срывается с цепей, разрушает кровлю Хогвартса и несколько мостов. Однако понятно, что взрослые волшебники наверняка защитили бы школьников. Так и написано в книге. И вообще, первое испытание турнира больше напоминает спортивное состязание, зрители защищены специальным заклинанием, а на поле дежурят драконологи.В "Гарри Поттере и Дарах смерти" главный герой дерется с Темным Лордом врукопашную, что для волшебников — моветон. В книге не было и скрещивания лучей палочек. Волан де Морт не превратился в пепел, а умер обычно: "на полу лежали смертные останки Тома Реддла".Снимай, сокращай: "Властелин колец"Эпические романы "Властелин колец" и "Гарри Поттер" невозможно воплотить дословно — часть сцен и даже героев приходится убирать. В экранизации Толкина отсутствуют Том Бомбадил, а также Гил-Галад, который в книге спасает раненого Фродо от назгулов. В "Братстве кольца" это делает принцесса Арвен.В "Гарри Поттере" упрощены многие детали. В начале седьмой книги Пожиратели смерти узнают Гарри по заклятию "Экспеллиармус", а в фильме — по сове Букле, которая к нему прилетает.По мотивам: "Ночной дозор" и "Дневной дозор"Порой режиссер переосмысляет абсолютно все, оставляя от оригинала только имена героев, характеры и название произведения. Так сняты "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова по книгам Сергея Лукьяненко. Некоторые моменты совпадают — например, воронка над головой у Светланы, охота на вампиров, спасение от них Егора. Но в целом сценарии фильмов далеки от оригинала.Другой пример — "Трудно быть богом" 2013 года, снятый Алексеем Германом по одноименной повести братьев Стругацких. Книгу задумывали как "мушкетерскую историю" в духе Дюма. Главный герой Румата — "бог" по личным качествам: любви, жалости, состраданию.Румата Германа — депрессивный, жестокий, размазывающий по лицу грязь. В одном из интервью режиссер сказал: "Все оборачивается кровью, что герой ни сделает".То же и с "Загадочной историей Бенджамина Баттона": в фильме героя бросают родители, в книге — берут к себе, но стыдятся его. У персонажа картины много друзей. В литературном произведении он — одинокий человек. Понятно, что автор хотел продемонстрировать внутренний мир Баттона, однако в кино куда важнее мир внешний."Золушку" образца 2021 года играет Камила Кабельо, кубинка. Кстати, сама сказка превратилась в феминистический памфлет — Принц ради любви оставляет трон, который занимает его сестра-экоактивистика.Не совпадают расы: "Темная башня", "Золушка" и "Русалочка"В книгах в большинстве случаев прописана внешность героя. Однако режиссеры порой это игнорируют. Особенно сейчас, когда в моде "новая этика" — у персонажей меняются раса, пол и возраст.Главный герой "Темной башни" Роланд Дискейн описан Кингом как белый мужчина, похожий на Клинта Иствуда. Но играет его темнокожий актер Идрис Эльба.Темнокожей будет и Русалочка в фильме 2023 года от Disney — хотя у Андерсена она была белой.Фишки Михалкова: "Жестокий романс""Жестокий романс" — блестящая экранизация "Бесприданницы" Островского. Но отличия у пьесы и фильма все-таки есть. В пьесе показана продажа "Ласточки" — в кино она уже продана. На экране Паратов пытается сдвинуть повозку, а у Островского такой сцены нет вообще. В экранизации Кнуров дает на подарок Ларисе Огудаловой семьсот рублей, в пьесе— триста. В фильме Паратов дарит героине ожерелье, в оригинале такого нет. В пьесе Лариса не кормила вареньем Паратова, и Карандышев, взяв пистолет, не делал пробный выстрел. И уж точно в оригинале не было знаменитой сцены с цыганами, водкой и танцами, где так ярко сыграл сам Михалков.Другие характеры: "Интердевочка"Легендарный фильм "Интердевочка" снят по повести Владимира Кунина. Здесь у экранизации с книгой расхождений не так много, но все-таки они есть. Во-первых, добавили сцену с проституткой, которая повезла в Германию героин. Правда, на сюжет это не повлияло. А вот линию с учеником Козловым изменили сильно. В кинофильме это хулиган, который обижает мать главной героини, Аллу Сергеевну. Однако в повести Кунина подросток, наоборот, становится главной опорой бывшей учительницы после того, как открывается правда о Татьяне и ее заработках. Кроме того, на экране ночную бабочку Кисулю показывают исключительно расчетливой и эгоистичной, а на их взаимную симпатию с милиционером Женей режиссер дает лишь намек. В книге же отношения между молодыми людьми куда глубже. Больше того: лимитчица становится причиной гибели возлюбленного, в чем горько раскаивается.

https://ria.ru/20230316/kino-1857847654.html

германия

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2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

германия, гарри поттер, грета гарбо (густафссон), что посмотреть