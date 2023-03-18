https://ria.ru/20230318/strelba-1858803085.html
В Кузбассе ученик выстрелил в школе в стену из пневматики
В Кузбассе ученик выстрелил в школе в стену из пневматики - РИА Новости, 18.03.2023
В Кузбассе ученик выстрелил в школе в стену из пневматики
Девятиклассник в селе Шишино Топкинского района Кемеровской области выстрелил в стену из пневматического пистолета, в результате инцидента никто не пострадал,... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T16:13
2023-03-18T16:13
2023-03-18T16:13
происшествия
кемеровская область
топкинский район
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КЕМЕРОВО, 18 мар – РИА Новости. Девятиклассник в селе Шишино Топкинского района Кемеровской области выстрелил в стену из пневматического пистолета, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. Накануне около 12.00 (08.00 мск) в дежурную часть ОМВД по Топкинскому муниципальному округу обратилась заместитель директора школы, расположенной в поселке Шишино. "Она сообщила, что 15-летний ученик 9 класса на перемене в коридоре школы произвел выстрелил в стену из пневматического пистолета. Травм в результате никто не получил. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что оружие принес из дома 16-летний учащийся, который решил показать его друзьям и на перемене передал в руки 15-летнему однокласснику", – говорится в сообщении. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пневматический пистолет изъят. Со школьниками и их законными представителями проведена профилактическая беседа о недопущении противоправных деяний. В отношении родителей 15-летнего и 16-летнего подростков инспекторы ПДН составили протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, топкинский район
Происшествия, Кемеровская область, Топкинский район
В Кузбассе ученик выстрелил в школе в стену из пневматики
Девятиклассник в Кузбассе выстрелил в стену в школе из пневматического пистолета
КЕМЕРОВО, 18 мар – РИА Новости.
Девятиклассник в селе Шишино Топкинского района Кемеровской области выстрелил в стену из пневматического пистолета, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба
ГУМВД по Кемеровской области.
Накануне около 12.00 (08.00 мск) в дежурную часть ОМВД по Топкинскому муниципальному округу обратилась заместитель директора школы, расположенной в поселке Шишино.
"Она сообщила, что 15-летний ученик 9 класса на перемене в коридоре школы произвел выстрелил в стену из пневматического пистолета. Травм в результате никто не получил. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что оружие принес из дома 16-летний учащийся, который решил показать его друзьям и на перемене передал в руки 15-летнему однокласснику", – говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пневматический пистолет изъят. Со школьниками и их законными представителями проведена профилактическая беседа о недопущении противоправных деяний. В отношении родителей 15-летнего и 16-летнего подростков инспекторы ПДН составили протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
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