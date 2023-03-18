https://ria.ru/20230318/ssha-1858862631.html

Полиция в США заявила о своей готовности после призыва Трампа к протестам

Полиция в США заявила о своей готовности после призыва Трампа к протестам - РИА Новости, 18.03.2023

Полиция в США заявила о своей готовности после призыва Трампа к протестам

Полиция Нью-Йорка постоянно находится в состоянии готовности, сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского управления в ответ на вопрос о том, готовятся ли... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T23:45

2023-03-18T23:45

2023-03-18T23:49

нью-йорк (город)

в мире

сша

дональд трамп

майкл коэн

манхэттен

nbc

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мар - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка постоянно находится в состоянии готовности, сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского управления в ответ на вопрос о том, готовятся ли как-то правоохранители к возможным протестам на фоне прозвучавшего ранее призыва экс-президента США Дональда Трампа.Трамп в субботу заявил, что ожидает задержания во вторник, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Экс-президент раскритиковал "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена.В нью-йоркской полиции не ответили на вопрос РИА Новости о том, видят ли там какие-либо признаки готовящихся протестов.При этом, отвечая на вопрос о том, готовится ли как-то полиция к возможным протестам, собеседник агентства сказал: "Полиция Нью-Йорка остается в состоянии готовности всегда, на все случаи непредвиденных обстоятельств"."Наши контакты и координация с нашими партнерами в правительстве и правоохранительных органах являются фундаментальными принципами нашей приверженности общественной безопасности", - добавил он.Телеканал NBC сообщил ранее, что Трампу могут на следующей неделе предъявить обвинения в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их якобы имевшем место романе. По данным телеканала, правоохранительные органы начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.Трамп же написал в своей соцсети Truth Social, что ожидает задержания во вторник, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты.Экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году. Тогда издание Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.Позднее, когда актриса рассказала СМИ, что неизвестный мужчина угрожал ей и ее ребенку в связи с раскрытием информации о романе, Трамп обвинил Дэниелс во лжи.

https://ria.ru/20230318/tramp-1858834387.html

https://ria.ru/20230318/medvedev-1858829657.html

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

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нью-йорк (город), в мире, сша, дональд трамп, майкл коэн, манхэттен, nbc