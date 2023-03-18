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Mysl Polska: США развязали войну против Европы - РИА Новости, 18.03.2023
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13:33 18.03.2023 (обновлено: 16:25 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/ssha-1858782960.html
Mysl Polska: США развязали войну против Европы
Mysl Polska: США развязали войну против Европы - РИА Новости, 18.03.2023
Mysl Polska: США развязали войну против Европы
Организовав подрыв "Северных потоков", США развязали войну с Европой, пишет издание Mysl Polska. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T13:33
2023-03-18T16:25
сеймур херш
в мире
сша
европа
джо байден
нато
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Организовав подрыв "Северных потоков", США развязали войну с Европой, пишет издание Mysl Polska."Для европейцев подводный взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами, является первым выстрелом в полномасштабной войне США против Европы", — говорится в материале.По мнению авторов, одной из главных целей теракта было усиление энергетической и экономической зависимости Старого Света от поставок американского СПГ, а также завоевание рынка сбыта для ядерных технологий.Вашингтон также стремится возобновить гонку вооружений, что означает потерю Центральной Европой статуса безъядерной зоны, уточняется в материале.Кроме того, США рассматривают Китай как главного конкурента в этой области, поэтому следующими целями для атак могут стать Суэцкий или планируемый Пекином новый Никарагуанский канал, резюмировалось в статье.В феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью c расследованием взрывов на "Северных потоках". По его мнению, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.Как уточнил журналист, решение об операции принимал Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по национальной безопасности. Поводом стали опасения, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
https://ria.ru/20230316/severn-1858409351.html
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сеймур херш, в мире, сша, европа, джо байден, нато, северный поток, авария на "северных потоках"
Сеймур Херш, В мире, США, Европа, Джо Байден, НАТО, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Mysl Polska: США развязали войну против Европы

Издание Mysl Polska: США подрывом "Северных потоков" развязали войну против Европы

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Организовав подрыв "Северных потоков", США развязали войну с Европой, пишет издание Mysl Polska.
"Для европейцев подводный взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами, является первым выстрелом в полномасштабной войне США против Европы", — говорится в материале.
По мнению авторов, одной из главных целей теракта было усиление энергетической и экономической зависимости Старого Света от поставок американского СПГ, а также завоевание рынка сбыта для ядерных технологий.
Вашингтон также стремится возобновить гонку вооружений, что означает потерю Центральной Европой статуса безъядерной зоны, уточняется в материале.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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Кроме того, США рассматривают Китай как главного конкурента в этой области, поэтому следующими целями для атак могут стать Суэцкий или планируемый Пекином новый Никарагуанский канал, резюмировалось в статье.
В феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью c расследованием взрывов на "Северных потоках". По его мнению, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
Как уточнил журналист, решение об операции принимал Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по национальной безопасности. Поводом стали опасения, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
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Сеймур ХершВ миреСШАЕвропаДжо БайденНАТОСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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