https://ria.ru/20230318/ssha-1858782960.html

Mysl Polska: США развязали войну против Европы

Mysl Polska: США развязали войну против Европы - РИА Новости, 18.03.2023

Mysl Polska: США развязали войну против Европы

Организовав подрыв "Северных потоков", США развязали войну с Европой, пишет издание Mysl Polska. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T13:33

2023-03-18T13:33

2023-03-18T16:25

сеймур херш

в мире

сша

европа

джо байден

нато

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Организовав подрыв "Северных потоков", США развязали войну с Европой, пишет издание Mysl Polska."Для европейцев подводный взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами, является первым выстрелом в полномасштабной войне США против Европы", — говорится в материале.По мнению авторов, одной из главных целей теракта было усиление энергетической и экономической зависимости Старого Света от поставок американского СПГ, а также завоевание рынка сбыта для ядерных технологий.Вашингтон также стремится возобновить гонку вооружений, что означает потерю Центральной Европой статуса безъядерной зоны, уточняется в материале.Кроме того, США рассматривают Китай как главного конкурента в этой области, поэтому следующими целями для атак могут стать Суэцкий или планируемый Пекином новый Никарагуанский канал, резюмировалось в статье.В феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью c расследованием взрывов на "Северных потоках". По его мнению, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.Как уточнил журналист, решение об операции принимал Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по национальной безопасности. Поводом стали опасения, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

https://ria.ru/20230316/severn-1858409351.html

https://ria.ru/20230315/ataka-1858165491.html

сша

европа

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сеймур херш, в мире, сша, европа, джо байден, нато, северный поток, авария на "северных потоках"