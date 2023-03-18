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Mysl Polska: США развязали войну против Европы
Mysl Polska: США развязали войну против Европы - РИА Новости, 18.03.2023
Mysl Polska: США развязали войну против Европы
Организовав подрыв "Северных потоков", США развязали войну с Европой, пишет издание Mysl Polska. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T13:33
2023-03-18T13:33
2023-03-18T16:25
сеймур херш
в мире
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европа
джо байден
нато
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Организовав подрыв "Северных потоков", США развязали войну с Европой, пишет издание Mysl Polska."Для европейцев подводный взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами, является первым выстрелом в полномасштабной войне США против Европы", — говорится в материале.По мнению авторов, одной из главных целей теракта было усиление энергетической и экономической зависимости Старого Света от поставок американского СПГ, а также завоевание рынка сбыта для ядерных технологий.Вашингтон также стремится возобновить гонку вооружений, что означает потерю Центральной Европой статуса безъядерной зоны, уточняется в материале.Кроме того, США рассматривают Китай как главного конкурента в этой области, поэтому следующими целями для атак могут стать Суэцкий или планируемый Пекином новый Никарагуанский канал, резюмировалось в статье.В феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью c расследованием взрывов на "Северных потоках". По его мнению, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.Как уточнил журналист, решение об операции принимал Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по национальной безопасности. Поводом стали опасения, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
https://ria.ru/20230316/severn-1858409351.html
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сеймур херш, в мире, сша, европа, джо байден, нато, северный поток, авария на "северных потоках"
Сеймур Херш, В мире, США, Европа, Джо Байден, НАТО, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Mysl Polska: США развязали войну против Европы
Издание Mysl Polska: США подрывом "Северных потоков" развязали войну против Европы
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Организовав подрыв "Северных потоков", США развязали войну с Европой, пишет издание Mysl Polska
.
"Для европейцев подводный взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами, является первым выстрелом в полномасштабной войне США против Европы", — говорится в материале.
По мнению авторов, одной из главных целей теракта было усиление энергетической и экономической зависимости Старого Света от поставок американского СПГ, а также завоевание рынка сбыта для ядерных технологий.
Вашингтон также стремится возобновить гонку вооружений, что означает потерю Центральной Европой статуса безъядерной зоны, уточняется в материале.
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Кроме того, США рассматривают Китай как главного конкурента в этой области, поэтому следующими целями для атак могут стать Суэцкий или планируемый Пекином новый Никарагуанский канал, резюмировалось в статье.
В феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью c расследованием взрывов на "Северных потоках". По его мнению, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО
: летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
Как уточнил журналист, решение об операции принимал Джо Байден
по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по национальной безопасности. Поводом стали опасения, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
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