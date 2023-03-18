https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858857308.html

Спецоперация, 18 марта: в Запорожье ударили по базе иностранных наемников

Спецоперация, 18 марта: в Запорожье ударили по базе иностранных наемников - РИА Новости, 18.03.2023

Спецоперация, 18 марта: в Запорожье ударили по базе иностранных наемников

В подконтрольном Украине городе Запорожье нанесен удар по базе иностранных наемников, число уничтоженных боевиков исчисляется десятками, заявил председатель... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T23:40

2023-03-18T23:40

2023-03-18T23:40

специальная военная операция на украине

украина

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василий небензя

дарья морозова

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В подконтрольном Украине городе Запорожье нанесен удар по базе иностранных наемников, число уничтоженных боевиков исчисляется десятками, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, данный комплекс был одной из основных баз боевиков "Иностранного легиона". Ход спецоперацииВ министерстве обороны сообщили, что российские войска на Херсонском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских боевиков и две гаубицы Д-30. В оборонном ведомстве добавили, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области. Потери противника за сутки, отметили в МО, на данных направлениях составили до 50 боевиков и два пикапа. В Минобороны России подчеркнули, что на Донецком направлении "Южной" группировкой войск за сутки уничтожены до 120 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Ураган", а также гаубица Д-30. По данным оборонного ведомства, на Купянском направлении "Западной" группировкой войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР, уничтожено до 60 украинских боевиков и три автомобиля. На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, группировкой войск (сил) "Центр" поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Ямполовка и Григоровка в ДНР. За сутки на данном направлении потери противника составили свыше 100 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Гвоздика". В МО РФ отметили, что российские ракетные войска, авиация и артиллерия нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. В районе населенного пункта Тоненькое ДНР поражён пункт управления 110-й механизированной бригады украинских войск. В ведомстве заявили, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Смерч" и "Ураган". Кроме того, по данным МО, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Рубежное, Червонопоповка ЛНР, Старомайорское, Владимировка, Егоровка и Валерьяновка ДНР. Офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов заявил РИА Новости, что огнем артиллерии на Купянском направлении уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Украины. Кроме того, отметил офицер, в районе Петропавловки артиллеристами западной группировки войск уничтожены три орудия - буксируемая гаубица Д-20, а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и Krab. Ведется контрбатарейная борьба в районе населенного пункта Волчанск. Он добавил, что российские мотострелковые подразделения отбили попытку атаки войск Украины в Харьковской области в районе Масютовки и Гряниковки. По его словам, на Купянском направлении сорваны ротации подразделений и переброска резервов войск Украины. Половодов подчеркнул, что на Купянском направлении сорваны переброска резервов и две ротации подразделений украинских боевиков. Кроме того, добавил офицер, на восточной окраине Стельмаховки огнем из танка были уничтожены две боевые машины пехоты противника. Международная обстановкаОфициальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что действие "продуктовой сделки" продлено, ООН призывает стороны удвоить усилия по исполнению ее обеих частей. Об этом говорится в распространенном комментарии. Он добавил, что ООН привержена обеим частям договоренности и призывает все стороны удвоить усилия по их полной имплементации. Обстановка в новых регионахМэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале, что мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Заявления МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в распространённом комментарии министерства иностранных дел РФ, что мнение властей Украины по любой международной теме имело бы хоть какое-то значение только, если бы Украина сохраняла суверенитет от США, "формула мира" Зеленского никакого отношения к миру не имеет, это набор оторванных от реалий ультимативных требований к России. Она отметила, что неотъемлемой частью урегулирования конфликта на Украине должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях. Захарова подчеркнула, что для достижения устойчивого мира необходимо добиваться прекращения поставок на Украину вооружений и наёмников, завершения боевых действий, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, международного признания новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение. Зерновая сделкаЗахарова заявила РИА Новости, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней, она уведомила об этом не только устно, но и специальными нотами. Постпред РФ при ООН Василий Небензя изложил проблемы, от решения которых будет зависеть дальнейшая судьба "продуктовой сделки", следует из его письма заместителю генсека ООН Мартину Гриффитсу, и генсеку ЮНКТАД Ребекке Гринспан. Небензя подчеркнул, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года. В частности, по словам Небензи должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений. Расследование подрыва "Северных потоков"Захарова заявила, что несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий подрыва "Северных потоков", МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы, только международное расследование с участием российских представителей способно предоставить достоверные данные о причинах и заказчиках диверсий. Она подчеркнула, что на сегодняшний день ни на одно из многочисленных обращений российской стороны датские власти "не удосужились дать сколь-либо вразумительный ответ или предоставлять какие-либо результаты расследования". По словам Захаровой, МИД РФ исходит из того, что только всестороннее и открытое международное расследование с обязательным участием российских представителей способно предоставить общественности достоверные и объективные данные о причинах, исполнителях и заказчиках диверсий. Заседание СБ ООННебензя на заседании СБ ООН заявил, что Россия получает все больше свидетельств того, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт на Украине, в том числе через прямое участие своих военных специалистов. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что с начала конфликта в Донбассе до спецоперации в республике погибли 4374 человека, почти 8 тысяч были ранены. Она подчеркнула, что украинские войска с июля 2022 года применяют запрещенные мины "Лепесток", на них в республике подорвались более 90 человек, один погиб. С начала конфликта в Донбассе, по словам Морозовой, до спецоперации в республике были разрушены около 23 тысячи частных и 5 тысяч многоквартирных домов, отдельные населенные пункты фактически были стерты с лица земли. Она добавила, что в ООН, МККК и ЮНИСЕФ направлены 590 писем о нарушениях прав человека и военных преступлениях Киева, но реакции не последовало. Морозова подчеркнула, СБ ООН не разрешил ей выступить на заседании по гуманитарной ситуации на Украине.

https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1857093374.html

https://ria.ru/20230318/order-1858797651.html

https://ria.ru/20230318/krym-1858799509.html

https://ria.ru/20230318/sdelka-1858828518.html

https://ria.ru/20230318/rassledovanie-1858806664.html

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

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