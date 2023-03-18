https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858777627.html
Штурмовик "Кубань" за один короткий бой уничтожил трех украинских военных
Штурмовик "Кубань" за один короткий бой уничтожил трех украинских военных - РИА Новости, 18.03.2023
Штурмовик "Кубань" за один короткий бой уничтожил трех украинских военных
Командир штурмовой группы Александр Мальцев из Санкт-Петербурга с позывным "Кубань" в одиночку за один бой под Кременной уничтожил трех украинских военных и... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T12:49
2023-03-18T12:49
2023-03-18T13:25
специальная военная операция на украине
безопасность
западный военный округ (зво)
кременная
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вооруженные силы украины
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 18 мар - РИА Новости. Командир штурмовой группы Александр Мальцев из Санкт-Петербурга с позывным "Кубань" в одиночку за один бой под Кременной уничтожил трех украинских военных и столько же взял в плен, после чего продолжал сражаться и погиб в одном из боестолкновений, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты с позывным "Батя". Он сообщил, что опорные пункты противника брал штурмовой отряд 488-го мотострелкового полка Западного военного округа. "Бойцы мои начинали атаковать первый опорник, на второй группа "Кубани" зашла с двух флангов, взяла его. "Кубань" сел в засаду - там окопчик был для наблюдателя, выждал минут сорок. Потом они (солдаты противника - ред.) отвлеклись, когда атака пошла, отвернулись от него. Он уничтожил одного, (после чего) резко заскочил, как учили, в окоп и расстрелял еще двоих, а трое сразу подняли руки, начали сдаваться в плен", - рассказал собеседник агентства. По его словам, бойцы названного полка заняли три опорных пункта противника. Мальцев погиб на третий день после той операции. "Пошла (в бой) группа из шести человек, опорник был на возвышенности и в кустах. (Военный с позывным) "Лао" был с правого фланга, "Кубань" - с левого. Тут (вражеский) коптер начал кидать гранаты… начал работать пулеметчик. Лао ранили в бедро, а его убило", - сказал командир.
https://ria.ru/20230318/podvig-1858776029.html
https://ria.ru/20230318/podvig-1858777211.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Гранаты кидали в нас, мы вызвали огонь на себя" – военный о подвиге бойца ЗВО
"Гранаты кидали в нас, мы вызвали огонь на себя" – военный о подвиге бойца ЗВО
2023-03-18T12:49
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PT3M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, западный военный округ (зво), кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Западный военный округ (ЗВО), Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Штурмовик "Кубань" за один короткий бой уничтожил трех украинских военных
Штурмовик Мальцев с позывным "Кубань" в бою под Кременной уничтожил трех украинских солдат
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 18 мар - РИА Новости. Командир штурмовой группы Александр Мальцев из Санкт-Петербурга с позывным "Кубань" в одиночку за один бой под Кременной уничтожил трех украинских военных и столько же взял в плен, после чего продолжал сражаться и погиб в одном из боестолкновений, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты с позывным "Батя".
Он сообщил, что опорные пункты противника брал штурмовой отряд 488-го мотострелкового полка Западного военного округа.
Сослуживец рассказал о подвиге командира штурмовиков с позывным "Кубань"
"Бойцы мои начинали атаковать первый опорник, на второй группа "Кубани" зашла с двух флангов, взяла его. "Кубань" сел в засаду - там окопчик был для наблюдателя, выждал минут сорок. Потом они (солдаты противника - ред.) отвлеклись, когда атака пошла, отвернулись от него. Он уничтожил одного, (после чего) резко заскочил, как учили, в окоп и расстрелял еще двоих, а трое сразу подняли руки, начали сдаваться в плен", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, бойцы названного полка заняли три опорных пункта противника.
Мальцев погиб на третий день после той операции. "Пошла (в бой) группа из шести человек, опорник был на возвышенности и в кустах. (Военный с позывным) "Лао" был с правого фланга, "Кубань" - с левого. Тут (вражеский) коптер начал кидать гранаты… начал работать пулеметчик. Лао ранили в бедро, а его убило", - сказал командир.
Сослуживец рассказал, как группа командира Мальцева вызвала огонь на себя