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Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках спецоперации - РИА Новости, 18.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 18.03.2023 (обновлено: 13:50 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858772656.html
Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках спецоперации
Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках спецоперации - РИА Новости, 18.03.2023
Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках спецоперации
Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации и распространение фейков о них, следует из... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:49
2023-03-18T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации и распространение фейков о них, следует из документа на официальном портале правовой информации. Закон, принятый Госдумой 14 марта и утвержденный Советом Федерации на следующий день, вносит изменения в Уголовный кодекс. В частности, ужесточается наказание за дискредитацию использования вооруженных сил за рубежом (статья 280.3). Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье до семи лет лишения свободы. До этого максимальный срок за подобные преступления составлял пять лет.Еще одна статья, о которой идет речь в законе, — 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий"). Теперь наказание распространяется и на фейки о добровольческих формированиях. Максимальный срок за это — 15 лет лишения свободы.Кроме того, Путин подписал еще один закон — о поправках к Кодексу об административных правонарушениях. Дискредитация добровольцев (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) будет наказываться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч — для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч — для юридических лиц.
https://ria.ru/20230318/shtrafy-1858772307.html
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безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках спецоперации

Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за дискредитацию добровольцев СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации и распространение фейков о них, следует из документа на официальном портале правовой информации.
Закон, принятый Госдумой 14 марта и утвержденный Советом Федерации на следующий день, вносит изменения в Уголовный кодекс.
В частности, ужесточается наказание за дискредитацию использования вооруженных сил за рубежом (статья 280.3). Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье до семи лет лишения свободы. До этого максимальный срок за подобные преступления составлял пять лет.
Еще одна статья, о которой идет речь в законе, — 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий"). Теперь наказание распространяется и на фейки о добровольческих формированиях. Максимальный срок за это — 15 лет лишения свободы.
Кроме того, Путин подписал еще один закон — о поправках к Кодексу об административных правонарушениях. Дискредитация добровольцев (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) будет наказываться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч — для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч — для юридических лиц.
Военнослужащий держит пулеметную ленту - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В России приняли закон о штрафах за инструкции по изготовлению боеприпасов
Вчера, 11:44
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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