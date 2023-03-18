https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858772656.html

Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках спецоперации

Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках спецоперации - РИА Новости, 18.03.2023

Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках спецоперации

Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации и распространение фейков о них, следует из... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T11:49

2023-03-18T11:49

2023-03-18T13:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации и распространение фейков о них, следует из документа на официальном портале правовой информации. Закон, принятый Госдумой 14 марта и утвержденный Советом Федерации на следующий день, вносит изменения в Уголовный кодекс. В частности, ужесточается наказание за дискредитацию использования вооруженных сил за рубежом (статья 280.3). Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье до семи лет лишения свободы. До этого максимальный срок за подобные преступления составлял пять лет.Еще одна статья, о которой идет речь в законе, — 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий"). Теперь наказание распространяется и на фейки о добровольческих формированиях. Максимальный срок за это — 15 лет лишения свободы.Кроме того, Путин подписал еще один закон — о поправках к Кодексу об административных правонарушениях. Дискредитация добровольцев (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) будет наказываться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч — для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч — для юридических лиц.

https://ria.ru/20230318/shtrafy-1858772307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф