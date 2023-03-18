Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках спецоперации
Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за дискредитацию добровольцев СВО
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации и распространение фейков о них, следует из документа на официальном портале правовой информации.
Закон, принятый Госдумой 14 марта и утвержденный Советом Федерации на следующий день, вносит изменения в Уголовный кодекс.
В частности, ужесточается наказание за дискредитацию использования вооруженных сил за рубежом (статья 280.3). Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье до семи лет лишения свободы. До этого максимальный срок за подобные преступления составлял пять лет.
Еще одна статья, о которой идет речь в законе, — 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий"). Теперь наказание распространяется и на фейки о добровольческих формированиях. Максимальный срок за это — 15 лет лишения свободы.
Кроме того, Путин подписал еще один закон — о поправках к Кодексу об административных правонарушениях. Дискредитация добровольцев (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) будет наказываться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч — для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч — для юридических лиц.