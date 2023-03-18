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В Саратовской области водитель скорой спас мужчину из ледяной воды
В Саратовской области водитель скорой спас мужчину из ледяной воды - РИА Новости, 18.03.2023
В Саратовской области водитель скорой спас мужчину из ледяной воды
В Саратовской области водитель скорой помощи спас пожилого мужчину, которого уносило половодьем, рассказал в Telegram-канале глава регионального Минздрава Олег... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T13:08
2023-03-18T13:08
2023-03-18T18:56
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САРАТОВ, 18 мар — РИА Новости. В Саратовской области водитель скорой помощи спас пожилого мужчину, которого уносило половодьем, рассказал в Telegram-канале глава регионального Минздрава Олег Костин. По его словам, в 11:45 в скорую поступило сообщение, что на реке Чернава течением уносит человека. Водитель Дмитрий Панарин бросился в ледяную воду и спас пострадавшего. "Поступок водителя скорой Дмитрия Панарина заслуживает особого внимания, и он от Ивантеевской РБ будет поощрен за геройский поступок", — написал Костин.Он уточнил, что пострадавшего, мужчину 1946 года рождения, доставили в палату интенсивной терапии Ивантеевской районной больницы с общим переохлаждением организма. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
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В Саратовской области водитель скорой спас мужчину из ледяной воды
В Саратовской области водитель скорой спас мужчину, которого половодьем сносило в реку
САРАТОВ, 18 мар — РИА Новости.
В Саратовской области водитель скорой помощи спас пожилого мужчину, которого уносило половодьем, рассказал в Telegram-канале
глава регионального Минздрава Олег Костин.
По его словам, в 11:45 в скорую поступило сообщение, что на реке Чернава течением уносит человека. Водитель Дмитрий Панарин бросился в ледяную воду и спас пострадавшего.
"Поступок водителя скорой Дмитрия Панарина заслуживает особого внимания, и он от Ивантеевской РБ будет поощрен за геройский поступок", — написал Костин.
Он уточнил, что пострадавшего, мужчину 1946 года рождения, доставили в палату интенсивной терапии Ивантеевской районной больницы с общим переохлаждением организма. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
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