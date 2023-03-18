https://ria.ru/20230318/spasenie-1858779927.html

В Саратовской области водитель скорой спас мужчину из ледяной воды

В Саратовской области водитель скорой спас мужчину из ледяной воды - РИА Новости, 18.03.2023

В Саратовской области водитель скорой спас мужчину из ледяной воды

В Саратовской области водитель скорой помощи спас пожилого мужчину, которого уносило половодьем, рассказал в Telegram-канале глава регионального Минздрава Олег... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T13:08

2023-03-18T13:08

2023-03-18T18:56

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САРАТОВ, 18 мар — РИА Новости. В Саратовской области водитель скорой помощи спас пожилого мужчину, которого уносило половодьем, рассказал в Telegram-канале глава регионального Минздрава Олег Костин. По его словам, в 11:45 в скорую поступило сообщение, что на реке Чернава течением уносит человека. Водитель Дмитрий Панарин бросился в ледяную воду и спас пострадавшего. "Поступок водителя скорой Дмитрия Панарина заслуживает особого внимания, и он от Ивантеевской РБ будет поощрен за геройский поступок", — написал Костин.Он уточнил, что пострадавшего, мужчину 1946 года рождения, доставили в палату интенсивной терапии Ивантеевской районной больницы с общим переохлаждением организма. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20230317/spasenie-1858682058.html

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саратов, саратовская область, происшествия