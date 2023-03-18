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СМИ: компания SpaceX проиграла суд против украинской "Старлинк" - РИА Новости, 18.03.2023
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07:46 18.03.2023 (обновлено: 17:39 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/spacex-1858750405.html
СМИ: компания SpaceX проиграла суд против украинской "Старлинк"
СМИ: компания SpaceX проиграла суд против украинской "Старлинк" - РИА Новости, 18.03.2023
СМИ: компания SpaceX проиграла суд против украинской "Старлинк"
Украинская IT-компания "Старлинк" выиграла суд против SpaceX, требовавшей отказаться от названия фирмы, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T07:46
2023-03-18T17:39
украина
илон маск
spacex
в мире
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинская IT-компания "Старлинк" выиграла суд против SpaceX, требовавшей отказаться от названия фирмы, сообщают местные СМИ. Сообщается, что Киевский хозяйственный суд в начале марта отказал SpaceX в удовлетворении иска о досрочном прекращении регистрации украинской компании — тезки американского Starlink. В ноябре украинские СМИ сообщали, что американская компания SpaceX подала в суд на украинскую компанию "Старлинк" и Укрпатент с требованием досрочно прекратить регистрацию торговой марки, чье название совпадает с названием Starlink — дочерней компании SpaceX. Тогда же выяснилось, что украинский "Старлинк" был зарегистрирован еще в 2011 году, а заявка на регистрацию была оформлена на год раньше, в 2010-м, в то время как "дочка" американского SpaceX под названием "Старлинк Юкрейн" начала регистрацию торговой марки на Украине только в 2020 году. СМИ, ссылаясь на слова основателя украинского предприятия, ранее сообщали, что представители американской компании связались с ним еще в 2021 году с требованием отказаться от бренда. Владелец украинского "Старлинка" допускал возможность переговоров со SpaceX, но на условии, что последняя компенсирует его фирме потери, связанные с отказом от торговой марки. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей.
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украина, илон маск, spacex, в мире
Украина, Илон Маск, SpaceX, В мире
СМИ: компания SpaceX проиграла суд против украинской "Старлинк"

"Страна.ua": "Старлинк" выиграла суд против SpaceX, требовавшей отказаться от названия

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинская IT-компания "Старлинк" выиграла суд против SpaceX, требовавшей отказаться от названия фирмы, сообщают местные СМИ.
«

"Украинская компания "Старлинк" выиграла суд против компании Илона Маска", — говорится в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua".

Сообщается, что Киевский хозяйственный суд в начале марта отказал SpaceX в удовлетворении иска о досрочном прекращении регистрации украинской компании — тезки американского Starlink.
В ноябре украинские СМИ сообщали, что американская компания SpaceX подала в суд на украинскую компанию "Старлинк" и Укрпатент с требованием досрочно прекратить регистрацию торговой марки, чье название совпадает с названием Starlink — дочерней компании SpaceX.
Тогда же выяснилось, что украинский "Старлинк" был зарегистрирован еще в 2011 году, а заявка на регистрацию была оформлена на год раньше, в 2010-м, в то время как "дочка" американского SpaceX под названием "Старлинк Юкрейн" начала регистрацию торговой марки на Украине только в 2020 году.
СМИ, ссылаясь на слова основателя украинского предприятия, ранее сообщали, что представители американской компании связались с ним еще в 2021 году с требованием отказаться от бренда. Владелец украинского "Старлинка" допускал возможность переговоров со SpaceX, но на условии, что последняя компенсирует его фирме потери, связанные с отказом от торговой марки.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей.
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