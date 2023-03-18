https://ria.ru/20230318/spacex-1858750405.html

СМИ: компания SpaceX проиграла суд против украинской "Старлинк"

СМИ: компания SpaceX проиграла суд против украинской "Старлинк" - РИА Новости, 18.03.2023

СМИ: компания SpaceX проиграла суд против украинской "Старлинк"

Украинская IT-компания "Старлинк" выиграла суд против SpaceX, требовавшей отказаться от названия фирмы, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T07:46

2023-03-18T07:46

2023-03-18T17:39

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинская IT-компания "Старлинк" выиграла суд против SpaceX, требовавшей отказаться от названия фирмы, сообщают местные СМИ. Сообщается, что Киевский хозяйственный суд в начале марта отказал SpaceX в удовлетворении иска о досрочном прекращении регистрации украинской компании — тезки американского Starlink. В ноябре украинские СМИ сообщали, что американская компания SpaceX подала в суд на украинскую компанию "Старлинк" и Укрпатент с требованием досрочно прекратить регистрацию торговой марки, чье название совпадает с названием Starlink — дочерней компании SpaceX. Тогда же выяснилось, что украинский "Старлинк" был зарегистрирован еще в 2011 году, а заявка на регистрацию была оформлена на год раньше, в 2010-м, в то время как "дочка" американского SpaceX под названием "Старлинк Юкрейн" начала регистрацию торговой марки на Украине только в 2020 году. СМИ, ссылаясь на слова основателя украинского предприятия, ранее сообщали, что представители американской компании связались с ним еще в 2021 году с требованием отказаться от бренда. Владелец украинского "Старлинка" допускал возможность переговоров со SpaceX, но на условии, что последняя компенсирует его фирме потери, связанные с отказом от торговой марки. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей.

https://radiosputnik.ria.ru/20230209/spacex-1850878913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, илон маск, spacex, в мире