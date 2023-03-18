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Киев обратился к омбудсменам в России за списками сирот в новых регионах - РИА Новости, 18.03.2023
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20:55 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/siroty-1858842645.html
Киев обратился к омбудсменам в России за списками сирот в новых регионах
Киев обратился к омбудсменам в России за списками сирот в новых регионах - РИА Новости, 18.03.2023
Киев обратился к омбудсменам в России за списками сирот в новых регионах
Вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Марии РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T20:55
2023-03-18T20:55
россия
украина
мария львова-белова
ирина верещук
татьяна москалькова
киев
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой предоставить списки детей-сирот, которые находятся в новых регионах. "Публично обращаюсь к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и российскому уполномоченному по правам детей Марии Львовой-Беловой. Предлагаю безотлагательно передать украинской стороне списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", - написала Верещук на русском языке в своем телеграм-канале. Она уточнила, что речь идет о детях, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины, до 18 лет включительно, и сейчас находятся на территории Российской Федерации. Верещук также попросила предоставить данные о тех детях, которые "были вывезены на российскую территорию". Ранее Львова-Белова сообщила о запуске проекта "Все дети Донбасса в семьях". Она также заявляла, что важно помочь новым регионам интегрироваться в правовое и организационное поле защиты детства в России, сейчас уже есть договоренность о привлечении благотворительных средств на ремонт и обучение команды, а также есть регионы, которые готовы делиться опытом. По ее словам, Россия помогала детям Донбасса, так как чужих детей не бывает, сейчас для этого стало больше возможностей, а с вхождением региона в РФ стало больше детей, которые нуждаются в особой защите. В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с уполномоченным по правам ребенка и высшими должностными лицами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры по выявлению несовершеннолетних, проживающих на территориях указанных субъектов РФ и оставшихся без попечения родителей, и оперативному оказанию им государственной социальной помощи, а также по предоставлению таким лицам социальной поддержки, установленной законодательством РФ.
https://ria.ru/20230227/ombudsmen-1854524910.html
https://ria.ru/20230208/deti-1850634533.html
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россия, украина, мария львова-белова, ирина верещук, татьяна москалькова, киев, общество
Россия, Украина, Мария Львова-Белова, Ирина Верещук, Татьяна Москалькова, Киев, Общество
Киев обратился к омбудсменам в России за списками сирот в новых регионах

Киев на обратился к российским омбудсменам за списками детей-сирот в новых регионах

© Depositphotos.com / aspsvzДевочка у окна в детском доме
Девочка у окна в детском доме - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Depositphotos.com / aspsvz
Девочка у окна в детском доме. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой предоставить списки детей-сирот, которые находятся в новых регионах.
"Публично обращаюсь к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и российскому уполномоченному по правам детей Марии Львовой-Беловой. Предлагаю безотлагательно передать украинской стороне списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", - написала Верещук на русском языке в своем телеграм-канале.
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Она уточнила, что речь идет о детях, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины, до 18 лет включительно, и сейчас находятся на территории Российской Федерации. Верещук также попросила предоставить данные о тех детях, которые "были вывезены на российскую территорию".
Ранее Львова-Белова сообщила о запуске проекта "Все дети Донбасса в семьях". Она также заявляла, что важно помочь новым регионам интегрироваться в правовое и организационное поле защиты детства в России, сейчас уже есть договоренность о привлечении благотворительных средств на ремонт и обучение команды, а также есть регионы, которые готовы делиться опытом. По ее словам, Россия помогала детям Донбасса, так как чужих детей не бывает, сейчас для этого стало больше возможностей, а с вхождением региона в РФ стало больше детей, которые нуждаются в особой защите.
В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с уполномоченным по правам ребенка и высшими должностными лицами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры по выявлению несовершеннолетних, проживающих на территориях указанных субъектов РФ и оставшихся без попечения родителей, и оперативному оказанию им государственной социальной помощи, а также по предоставлению таким лицам социальной поддержки, установленной законодательством РФ.
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