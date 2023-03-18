https://ria.ru/20230318/sigal-1858812841.html

Сигал рассказал о съемках документального кино о Донбассе

Сигал рассказал о съемках документального кино о Донбассе - РИА Новости, 18.03.2023

Сигал рассказал о съемках документального кино о Донбассе

Актёр Стивен Сигал заявил, что съёмки документальной ленты о событиях в Донбассе идут очень медленно. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T17:20

2023-03-18T17:20

2023-03-18T17:20

специальная военная операция на украине

общество

донбасс

стивен сигал

донецкая народная республика

луганская народная республика

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857788530_0:167:3043:1878_1920x0_80_0_0_fbd9e6c4b29239c33453797cfcda2818.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Актёр Стивен Сигал заявил, что съёмки документальной ленты о событиях в Донбассе идут очень медленно. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил, что Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. "Очень медленно", — сказал Сигал, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо "Тайфун".

https://ria.ru/20230314/sigal-1857771541.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донбасс, стивен сигал, донецкая народная республика, луганская народная республика, кино и сериалы