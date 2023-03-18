Рейтинг@Mail.ru
Сигал рассказал о съемках документального кино о Донбассе - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/sigal-1858812841.html
Сигал рассказал о съемках документального кино о Донбассе
Сигал рассказал о съемках документального кино о Донбассе - РИА Новости, 18.03.2023
Сигал рассказал о съемках документального кино о Донбассе
Актёр Стивен Сигал заявил, что съёмки документальной ленты о событиях в Донбассе идут очень медленно. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:20
2023-03-18T17:20
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
стивен сигал
донецкая народная республика
луганская народная республика
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857788530_0:167:3043:1878_1920x0_80_0_0_fbd9e6c4b29239c33453797cfcda2818.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Актёр Стивен Сигал заявил, что съёмки документальной ленты о событиях в Донбассе идут очень медленно. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил, что Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. "Очень медленно", — сказал Сигал, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо "Тайфун".
https://ria.ru/20230314/sigal-1857771541.html
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857788530_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7fc3cce35b1b9a5ce3b7cf1b51744ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донбасс, стивен сигал, донецкая народная республика, луганская народная республика, кино и сериалы
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донбасс, Стивен Сигал, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Кино и сериалы
Сигал рассказал о съемках документального кино о Донбассе

Актер и продюсер Стивен Сигал: съемки документального кино о Донбассе идут очень медленно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер и кинопродюсер Стивен Сигал
Актер и кинопродюсер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Актер и кинопродюсер Стивен Сигал. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Актёр Стивен Сигал заявил, что съёмки документальной ленты о событиях в Донбассе идут очень медленно.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил, что Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе.
"Очень медленно", — сказал Сигал, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо "Тайфун".
Стивен Сигал на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Стивен Сигал заявил, что он на миллион процентов русский
14 марта, 13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонбассСтивен СигалДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала