https://ria.ru/20230318/sigal-1858812841.html
Сигал рассказал о съемках документального кино о Донбассе
Сигал рассказал о съемках документального кино о Донбассе - РИА Новости, 18.03.2023
Сигал рассказал о съемках документального кино о Донбассе
Актёр Стивен Сигал заявил, что съёмки документальной ленты о событиях в Донбассе идут очень медленно. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:20
2023-03-18T17:20
2023-03-18T17:20
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
стивен сигал
донецкая народная республика
луганская народная республика
кино и сериалы
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Актёр Стивен Сигал заявил, что съёмки документальной ленты о событиях в Донбассе идут очень медленно. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил, что Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. "Очень медленно", — сказал Сигал, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо "Тайфун".
https://ria.ru/20230314/sigal-1857771541.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сигал рассказал о съемках документального кино о Донбассе
Актер и продюсер Стивен Сигал: съемки документального кино о Донбассе идут очень медленно