https://ria.ru/20230318/shtrafy-1858772307.html
В России приняли закон о штрафах за инструкции по изготовлению боеприпасов
В России приняли закон о штрафах за инструкции по изготовлению боеприпасов - РИА Новости, 18.03.2023
В России приняли закон о штрафах за инструкции по изготовлению боеприпасов
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 1 миллиона рублей за распространение в СМИ и интернете инструкций по незаконному изготовлению... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:44
2023-03-18T11:44
2023-03-18T11:51
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 1 миллиона рублей за распространение в СМИ и интернете инструкций по незаконному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию оказания добровольческими формированиями содействия ВС РФ в решении поставленных задач. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки предлагаются в статью 13.15 КоАП РФ. Штрафы за распространение в СМИ и интернете информации о способах незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию составят от 10 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения для граждан, от 40 до 80 тысяч - для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч - для индивидуальных предпринимателей, от 800 тысяч до одного миллиона рублей - для юрлиц. Для юрлиц и ИП также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При этом штраф не последует за распространение информации о способах, методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, что сейчас разрешено законом "Об оружии". Одновременно законом устанавливается административная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Поправки вносятся в статью 20.33 КоАП РФ. Соответствующие правонарушения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858772656.html
https://ria.ru/20230303/diskreditatsiya-1855666635.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
В России приняли закон о штрафах за инструкции по изготовлению боеприпасов
Путин подписал закон о штрафах за публикацию инструкций по изготовлению боеприпасов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
о штрафах до 1 миллиона рублей за распространение в СМИ и интернете инструкций по незаконному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию оказания добровольческими формированиями содействия ВС РФ в решении поставленных задач.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Поправки предлагаются в статью 13.15 КоАП РФ. Штрафы за распространение в СМИ и интернете информации о способах незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию составят от 10 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения для граждан, от 40 до 80 тысяч - для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч - для индивидуальных предпринимателей, от 800 тысяч до одного миллиона рублей - для юрлиц. Для юрлиц и ИП также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
При этом штраф не последует за распространение информации о способах, методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, что сейчас разрешено законом "Об оружии".
Одновременно законом устанавливается административная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.
Поправки вносятся в статью 20.33 КоАП РФ. Соответствующие правонарушения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.
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