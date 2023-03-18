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В бундестаге сделали громкое заявление о Шольце - РИА Новости, 18.03.2023
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03:08 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/sholts-1858741886.html
В бундестаге сделали громкое заявление о Шольце
В бундестаге сделали громкое заявление о Шольце - РИА Новости, 18.03.2023
В бундестаге сделали громкое заявление о Шольце
Канцлер Германии Олаф Шольц теряет связь с реальностью, заявил лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, его слова... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T03:08
2023-03-18T03:08
в мире
германия
украина
олаф шольц
фридрих мерц
евросоюз
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц теряет связь с реальностью, заявил лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, его слова приводит портал T-online.Комментируя последнюю речь главы кабмина в бундестаге, лидер немецкой оппозиции выразил мнение, что федеральное правительство "дезориентировано" и не способно действовать.По его мнению, восприятие нынешней ситуации в Германии Шольцем "тревожным образом" расходится с действительностью. "Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране", - заявил Мерц.Политик обвинил правящую в Германии "светофорную" коалицию в постоянных внутренних конфликтах и распрях по различным вопросам. "Не отрицайте, что вы постоянно ссоритесь", - добавил лидер ХДС.В ходе выступления в бундестаге Шольц заявил, что Германия за последние восемь месяцев стала независимой от российских поставок газа и нефти. Также он сообщил, что ситуация на Украине, "разумеется, снова станет центральной темой" на ближайшем совете ЕС, который состоится 23-24 марта.
https://ria.ru/20230308/frg-1856519874.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Евросоюз
В бундестаге сделали громкое заявление о Шольце

Лидер ХДС Мерц заявил о потере канцлером ФРГ Шольцем связи с реальностью

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц теряет связь с реальностью, заявил лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, его слова приводит портал T-online.
Комментируя последнюю речь главы кабмина в бундестаге, лидер немецкой оппозиции выразил мнение, что федеральное правительство "дезориентировано" и не способно действовать.
По его мнению, восприятие нынешней ситуации в Германии Шольцем "тревожным образом" расходится с действительностью. "Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране", - заявил Мерц.
Политик обвинил правящую в Германии "светофорную" коалицию в постоянных внутренних конфликтах и распрях по различным вопросам. "Не отрицайте, что вы постоянно ссоритесь", - добавил лидер ХДС.
В ходе выступления в бундестаге Шольц заявил, что Германия за последние восемь месяцев стала независимой от российских поставок газа и нефти. Также он сообщил, что ситуация на Украине, "разумеется, снова станет центральной темой" на ближайшем совете ЕС, который состоится 23-24 марта.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Помощник Шольца заявил об "огромном стрессе" из-за отказа от газа из России
8 марта, 01:36
 
В миреГерманияУкраинаОлаф ШольцФридрих МерцЕвросоюз
 
 
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