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В бундестаге сделали громкое заявление о Шольце
В бундестаге сделали громкое заявление о Шольце - РИА Новости, 18.03.2023
В бундестаге сделали громкое заявление о Шольце
Канцлер Германии Олаф Шольц теряет связь с реальностью, заявил лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, его слова... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T03:08
2023-03-18T03:08
2023-03-18T03:08
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олаф шольц
фридрих мерц
евросоюз
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц теряет связь с реальностью, заявил лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, его слова приводит портал T-online.Комментируя последнюю речь главы кабмина в бундестаге, лидер немецкой оппозиции выразил мнение, что федеральное правительство "дезориентировано" и не способно действовать.По его мнению, восприятие нынешней ситуации в Германии Шольцем "тревожным образом" расходится с действительностью. "Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране", - заявил Мерц.Политик обвинил правящую в Германии "светофорную" коалицию в постоянных внутренних конфликтах и распрях по различным вопросам. "Не отрицайте, что вы постоянно ссоритесь", - добавил лидер ХДС.В ходе выступления в бундестаге Шольц заявил, что Германия за последние восемь месяцев стала независимой от российских поставок газа и нефти. Также он сообщил, что ситуация на Украине, "разумеется, снова станет центральной темой" на ближайшем совете ЕС, который состоится 23-24 марта.
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в мире, германия, украина, олаф шольц, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Евросоюз
В бундестаге сделали громкое заявление о Шольце
Лидер ХДС Мерц заявил о потере канцлером ФРГ Шольцем связи с реальностью