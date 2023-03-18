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Путину в Севастополе показали новую школу искусств и детский центр - РИА Новости, 18.03.2023
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17:00 18.03.2023 (обновлено: 17:57 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858809840.html
Путину в Севастополе показали новую школу искусств и детский центр
Путину в Севастополе показали новую школу искусств и детский центр - РИА Новости, 18.03.2023
Путину в Севастополе показали новую школу искусств и детский центр
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что показал президенту РФ Владимиру Путину новую детскую школу искусств и детский центр... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:00
2023-03-18T17:57
севастополь
россия
михаил развожаев
владимир путин
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что показал президенту РФ Владимиру Путину новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь". Путин приехал в Севастополь в субботу по случаю девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. По его словам, уникальная идея митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова, которую поддержал президент, реализуется невероятными темпами, благодаря военным строителям.Митрополит Тихон в ходе экскурсии рассказал Путину о дальнейших планах развития парка, к примеру, о строительстве музея Христианства, о планах создать музей "Россия — моя история", экспозицию истории Крыма и Новороссии. "Надо, чтобы все осуществилось, слова благодарности сказать "Газпромнефти" и "Транснефти", чтобы они и дальше поддерживали", — отметил Путин.
севастополь
россия
республика крым
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7 495 645-6601
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Путин осмотрел школу искусств и детский центр "Корсунь" в Херсонесе
Путин осмотрел школу искусств и детский центр "Корсунь" в Херсонесе
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севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин, республика крым
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин, Республика Крым
Путину в Севастополе показали новую школу искусств и детский центр

Губернатор Развожаев показал Путину в Севастополе новую школу искусств и детский центр

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что показал президенту РФ Владимиру Путину новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь".
Путин приехал в Севастополь в субботу по случаю девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
«

"Вместе с владыкой Тихоном показал Владимиру Владимировичу новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь" - это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", - написал Развожаев.

По его словам, уникальная идея митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова, которую поддержал президент, реализуется невероятными темпами, благодаря военным строителям.
Митрополит Тихон в ходе экскурсии рассказал Путину о дальнейших планах развития парка, к примеру, о строительстве музея Христианства, о планах создать музей "Россия — моя история", экспозицию истории Крыма и Новороссии. "Надо, чтобы все осуществилось, слова благодарности сказать "Газпромнефти" и "Транснефти", чтобы они и дальше поддерживали", — отметил Путин.
"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

Участники праздничного митинга в честь девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией Крымская весна - 9 лет вместе в Международном детском центре Артек в Ялте

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на церемонии возложения цветов к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

Дети возлагают цветы к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

Глава Крыма Сергей Аксенов возлагает цветы к памятнику Народному ополчению всех времён в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 8

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 8

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 8
 
СевастопольРоссияМихаил РазвожаевВладимир ПутинРеспублика Крым
 
 
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