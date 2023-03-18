https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858809840.html

Путину в Севастополе показали новую школу искусств и детский центр

Путину в Севастополе показали новую школу искусств и детский центр - РИА Новости, 18.03.2023

Путину в Севастополе показали новую школу искусств и детский центр

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что показал президенту РФ Владимиру Путину новую детскую школу искусств и детский центр... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T17:00

2023-03-18T17:00

2023-03-18T17:57

севастополь

россия

михаил развожаев

владимир путин

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что показал президенту РФ Владимиру Путину новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь". Путин приехал в Севастополь в субботу по случаю девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. По его словам, уникальная идея митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова, которую поддержал президент, реализуется невероятными темпами, благодаря военным строителям.Митрополит Тихон в ходе экскурсии рассказал Путину о дальнейших планах развития парка, к примеру, о строительстве музея Христианства, о планах создать музей "Россия — моя история", экспозицию истории Крыма и Новороссии. "Надо, чтобы все осуществилось, слова благодарности сказать "Газпромнефти" и "Транснефти", чтобы они и дальше поддерживали", — отметил Путин.

севастополь

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин осмотрел школу искусств и детский центр "Корсунь" в Херсонесе Путин осмотрел школу искусств и детский центр "Корсунь" в Херсонесе 2023-03-18T17:00 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин, республика крым