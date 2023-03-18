Путину в Севастополе показали новую школу искусств и детский центр

Губернатор Развожаев показал Путину в Севастополе новую школу искусств и детский центр
"Вместе с владыкой Тихоном показал Владимиру Владимировичу новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь" - это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", - написал Развожаев.
Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.
Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.
Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".
Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".
В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.
В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.
Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.
Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.
Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.
Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.
Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.
Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.
Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.
Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.
Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".
Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".
Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.
Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".
В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.
Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.
Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.
Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.
Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.
Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".