https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858761958.html
Жителям Севастополя объяснили причину громких звуков в городе
Жителям Севастополя объяснили причину громких звуков в городе - РИА Новости, 18.03.2023
Жителям Севастополя объяснили причину громких звуков в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что причина громких звуков в городе связана с проведением на полигоне учебной стрельбы,... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T09:57
2023-03-18T09:57
2023-03-18T09:57
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что причина громких звуков в городе связана с проведением на полигоне учебной стрельбы, в том числе из гранатометов. Ранее в соцсетях жители города сообщали, что слышны звуки взрывов и выстрелов. "Вижу сообщения о громких звуках. На одном из полигонов идет учебная стрельба, в том числе из гранатометов", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858755523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Жителям Севастополя объяснили причину громких звуков в городе
Губернатор Севастополя Развожаев назвал учебную стрельбу причиной громких звуков в городе