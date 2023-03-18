https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858761958.html

Жителям Севастополя объяснили причину громких звуков в городе

Жителям Севастополя объяснили причину громких звуков в городе - РИА Новости, 18.03.2023

Жителям Севастополя объяснили причину громких звуков в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что причина громких звуков в городе связана с проведением на полигоне учебной стрельбы,... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T09:57

2023-03-18T09:57

2023-03-18T09:57

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что причина громких звуков в городе связана с проведением на полигоне учебной стрельбы, в том числе из гранатометов. Ранее в соцсетях жители города сообщали, что слышны звуки взрывов и выстрелов. "Вижу сообщения о громких звуках. На одном из полигонов идет учебная стрельба, в том числе из гранатометов", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.

https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858755523.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, михаил развожаев, безопасность