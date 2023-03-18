Рейтинг@Mail.ru
Жителям Севастополя объяснили причину громких звуков в городе - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858761958.html
Жителям Севастополя объяснили причину громких звуков в городе
Жителям Севастополя объяснили причину громких звуков в городе - РИА Новости, 18.03.2023
Жителям Севастополя объяснили причину громких звуков в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что причина громких звуков в городе связана с проведением на полигоне учебной стрельбы,... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T09:57
2023-03-18T09:57
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:254:2782:1818_1920x0_80_0_0_1e65f15c7b90bfe98ae625f1b3f30700.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что причина громких звуков в городе связана с проведением на полигоне учебной стрельбы, в том числе из гранатометов. Ранее в соцсетях жители города сообщали, что слышны звуки взрывов и выстрелов. "Вижу сообщения о громких звуках. На одном из полигонов идет учебная стрельба, в том числе из гранатометов", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858755523.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5be41b7d419ab85bc94c109fe2b87b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Жителям Севастополя объяснили причину громких звуков в городе

Губернатор Севастополя Развожаев назвал учебную стрельбу причиной громких звуков в городе

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что причина громких звуков в городе связана с проведением на полигоне учебной стрельбы, в том числе из гранатометов.
Ранее в соцсетях жители города сообщали, что слышны звуки взрывов и выстрелов.
"Вижу сообщения о громких звуках. На одном из полигонов идет учебная стрельба, в том числе из гранатометов", - написал Развожаев.
По его словам, в городе все спокойно.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Развожаев рассказал о достижениях Севастополя в составе России
Вчера, 08:58
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала