https://ria.ru/20230318/sdelka-1858860159.html

Киев через Минск был уведомлен о продлении зерновой сделки на 60 дней

Киев через Минск был уведомлен о продлении зерновой сделки на 60 дней - РИА Новости, 18.03.2023

Киев через Минск был уведомлен о продлении зерновой сделки на 60 дней

Украинская сторона через Белоруссию была уведомлена о продлении "зерновой сделки" на 60 дней, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T23:27

2023-03-18T23:27

2023-03-18T23:27

экономика

россия

киев

минск

сергей вершинин

мария захарова

зерновая сделка

оон

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинская сторона через Белоруссию была уведомлена о продлении "зерновой сделки" на 60 дней, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В мире, где мужчины объявляются женщинами, а молдавский язык - румынским, можно, конечно, и документы не суметь прочитать. Но всё же украинская сторона через белорусских коллег была уведомлена о 60 днях, как и турецкая, а также Генсек ООН", — написала Захарова в своем телеграм-канале. Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с "зерновой сделкой" в Женеве заявил, что Россия не возражает против ее очередного продления по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.

https://ria.ru/20230318/sdelka-1858828518.html

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

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экономика, россия, киев, минск, сергей вершинин, мария захарова, зерновая сделка, оон