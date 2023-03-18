Киев через Минск был уведомлен о продлении зерновой сделки на 60 дней
Захарова: Киев через Минск был уведомлен о продлении зерновой сделки на 60 дней
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинская сторона через Белоруссию была уведомлена о продлении "зерновой сделки" на 60 дней, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В мире, где мужчины объявляются женщинами, а молдавский язык - румынским, можно, конечно, и документы не суметь прочитать. Но всё же украинская сторона через белорусских коллег была уведомлена о 60 днях, как и турецкая, а также Генсек ООН", — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с "зерновой сделкой" в Женеве заявил, что Россия не возражает против ее очередного продления по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.