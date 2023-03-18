https://ria.ru/20230318/sdelka-1858855575.html

Источник: сроки продления зерновой сделки не называли, чтобы не сорвать ее

Источник: сроки продления зерновой сделки не называли, чтобы не сорвать ее - РИА Новости, 18.03.2023

Источник: сроки продления зерновой сделки не называли, чтобы не сорвать ее

Представители ООН и Турции не называли срока, на который продлевается "продуктовая сделка" с тем, чтобы это удалось в принципе сделать, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T22:57

2023-03-18T22:57

2023-03-18T23:08

турция

россия

нью-йорк (город)

оон

зерновая сделка

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мар - РИА Новости. Представители ООН и Турции не называли срока, на который продлевается "продуктовая сделка" с тем, чтобы это удалось в принципе сделать, заявил РИА Новости дипломатический источник в Нью-Йорке. "В течение недели ООН и Турция сохраняли некоторую неясность по поводу сроков продления, чтобы гарантировать, что она (продуктовая сделка - ред.) продолжит действовать", - сказал собеседник агентства. Ранее Турция и ООН объявили о продлении истекавшей 18 марта "продуктовой сделки", но не сообщили, на сколько она продлевается. Россия уведомила стороны договоренности, что не возражает против продления на 60 дней. Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Ранее договоренность продлевали на 120 дней. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

турция

россия

нью-йорк (город)

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турция, россия, нью-йорк (город), оон, зерновая сделка, в мире