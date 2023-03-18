https://ria.ru/20230318/sdelka-1858828518.html

Небензя назвал условия продления зерновой сделки через 60 дней

Небензя назвал условия продления зерновой сделки через 60 дней - РИА Новости, 18.03.2023

Небензя назвал условия продления зерновой сделки через 60 дней

Москва рассмотрит возможность продления продуктовой сделки через 60 дней только при ощутимом прогрессе в исполнении российской части, следует из письма... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T19:09

2023-03-18T19:09

2023-03-18T21:48

экономика

россия

турция

василий небензя

зерновая сделка

оон

украина

мария захарова

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ООН, 18 мар — РИА Новости. Москва рассмотрит возможность продления продуктовой сделки через 60 дней только при ощутимом прогрессе в исполнении российской части, следует из письма постоянного представителя при ООН Василия Небензя в адрес замгенсека организации Мартина Гриффитса и главы ЮНКТАД Ребекки Гринспан. "Рассмотрение дальнейшего продления Черноморской зерновой инициативы будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки", — говорится в документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.По словам Небензи, для продления действия продуктового соглашения после 18 мая 2023 года необходимо:В субботу днем министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновую сделку якобы продлили на 120 дней. Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва уведомила все стороны о продлении соглашения только на 60 дней как в устной форме, так и с помощью специальных нот. Как отметил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, Россия не видит прогресса в вопросе поставок своего продовольствия и удобрений, отечественные судовые компании и банки "продолжают сталкиваться с санкциями и барьерами со стороны Вашингтона, Брюсселя и Лондона". В июле прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение, предполагающее вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сама зерновая сделка — часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН. Срок действия договора истекал 18 ноября прошлого года, но его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней (до 18 марта) при отсутствии возражений какой-либо стороны.

https://ria.ru/20230315/sdelka-1858017347.html

https://ria.ru/20230307/zerno-1856426362.html

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

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турция

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