Небензя назвал условия продления зерновой сделки через 60 дней
Небензя: Россия продлит зерновую сделку через 60 дней при прогрессе в исполнении ее части
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 18 мар — РИА Новости. Москва рассмотрит возможность продления продуктовой сделки через 60 дней только при ощутимом прогрессе в исполнении российской части, следует из письма постоянного представителя при ООН Василия Небензя в адрес замгенсека организации Мартина Гриффитса и главы ЮНКТАД Ребекки Гринспан.
"Рассмотрение дальнейшего продления Черноморской зерновой инициативы будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки", — говорится в документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Небензи, для продления действия продуктового соглашения после 18 мая 2023 года необходимо:
- подключить Россельхозбанк к системе SWIFT;
- возобновить поставки в Россию сельхозтехники;
- снять ограничения на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей;
- возобновить работы аммиачного трубопровода "Тольятти — Одесса";
- разблокировать счета и финансовую деятельность российских компаний по производству удобрений.
В субботу днем министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновую сделку якобы продлили на 120 дней. Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва уведомила все стороны о продлении соглашения только на 60 дней как в устной форме, так и с помощью специальных нот.
Как отметил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, Россия не видит прогресса в вопросе поставок своего продовольствия и удобрений, отечественные судовые компании и банки "продолжают сталкиваться с санкциями и барьерами со стороны Вашингтона, Брюсселя и Лондона".
В июле прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение, предполагающее вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сама зерновая сделка — часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.
Срок действия договора истекал 18 ноября прошлого года, но его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней (до 18 марта) при отсутствии возражений какой-либо стороны.