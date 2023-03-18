Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова заявила о согласии России продлить зерновую сделку на 60 дней
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия согласилась продлить действие зерновой сделки только на 60 дней, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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"Мы видим сообщения от сторон о том, что сделка продлена на 120 дней, мы неоднократно заявляли — и МИД, и представители России при ООН, о том, что российская сторона <...> продлевает сделку на 60 дней", — заявила дипломат.
По ее словам, все участники соглашения получили не только устные уведомления, но и специальные ноты.
"Еще раз повторяю, Россия дала согласие на продление сделки на 60 дней", — подчеркнула Захарова.
В июле прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение, которое предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сама зерновая сделка — часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.
Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней (до 18 марта) при отсутствии возражений какой-либо стороны.