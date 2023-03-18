https://ria.ru/20230318/sdelka-1858825399.html

Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней, заявили в МИД

Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней, заявили в МИД - РИА Новости, 18.03.2023

Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней, заявили в МИД

Россия согласилась продлить действие зерновой сделки только на 60 дней, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел Мария... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T18:47

2023-03-18T18:47

2023-03-18T19:07

россия

зерновая сделка

мария захарова

оон

экономика

украина

турция

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия согласилась продлить действие зерновой сделки только на 60 дней, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.По ее словам, все участники соглашения получили не только устные уведомления, но и специальные ноты."Еще раз повторяю, Россия дала согласие на продление сделки на 60 дней", — подчеркнула Захарова.В июле прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение, которое предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сама зерновая сделка — часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней (до 18 марта) при отсутствии возражений какой-либо стороны.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

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россия, зерновая сделка, мария захарова, оон, экономика, украина, турция