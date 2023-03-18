https://ria.ru/20230318/sdelka-1858818056.html
ООН подтвердила продление зерновой сделки
ООН подтвердила продление зерновой сделки - РИА Новости, 18.03.2023
ООН подтвердила продление зерновой сделки
Действие "продуктовой сделки" продлено, ООН призывает стороны удвоить усилия по исполнению ее обеих частей, говорится в комментарии официального представителя... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:51
2023-03-18T17:51
2023-03-18T18:09
оон
зерновая сделка
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ООН, 18 мар - РИА Новости. Действие "продуктовой сделки" продлено, ООН призывает стороны удвоить усилия по исполнению ее обеих частей, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.При этом в комментарии не сказано, на какой срок продлена сделка.В субботу, 18 марта, истекал второй срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), или так называемой черноморской инициативы по вывозу украинского зерна. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продлевает зерновую сделку на 60 дней. До этого сделка продлевалась на 120 дней."Черноморская зерновая инициатива, подписанная в Стамбуле 22 июля 2022 года, продлена. Инициатива позволяет содействовать безопасному судоходству для экспорта зерна и связанных с ним продуктов питания и удобрений, в том числе аммиака, из определенных (ранее - ред.) морских портов Украины", - говорится в комментарии.ООН привержена обеим частям договоренности и призывает все стороны удвоить усилия по их полной имплементации, добавил Дюжаррик.Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230318/sdelka-1858815406.html
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оон, зерновая сделка
ООН подтвердила продление зерновой сделки
ООН подтвердила продление зерновой сделки и призвала стороны удвоить усилия по исполнению
ООН, 18 мар - РИА Новости. Действие "продуктовой сделки" продлено, ООН призывает стороны удвоить усилия по исполнению ее обеих частей, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
При этом в комментарии не сказано, на какой срок продлена сделка.
Украинский министр заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней
В субботу, 18 марта, истекал второй срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), или так называемой черноморской инициативы по вывозу украинского зерна. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продлевает зерновую сделку на 60 дней. До этого сделка продлевалась на 120 дней.
"Черноморская зерновая инициатива, подписанная в Стамбуле 22 июля 2022 года, продлена. Инициатива позволяет содействовать безопасному судоходству для экспорта зерна и связанных с ним продуктов питания и удобрений, в том числе аммиака, из определенных (ранее - ред.) морских портов Украины", - говорится в комментарии.
ООН привержена обеим частям договоренности и призывает все стороны удвоить усилия по их полной имплементации, добавил Дюжаррик.
Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Небензя: беднейшие страны почти не получают зерно по "продуктовой сделке"