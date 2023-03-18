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Постпред Украины предложил продлить зерновую сделку на неограниченный срок - РИА Новости, 18.03.2023
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03:57 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/sdelka-1858743080.html
Постпред Украины предложил продлить зерновую сделку на неограниченный срок
Постпред Украины предложил продлить зерновую сделку на неограниченный срок - РИА Новости, 18.03.2023
Постпред Украины предложил продлить зерновую сделку на неограниченный срок
Киев выступает за продление черноморской зерновой инициативы на 120 дней, либо на неограниченный период, а также за расширение числа участвующих в ней портов,... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T03:57
2023-03-18T03:57
россия
украина
киев
сергей кислица
сергей вершинин
стефан дюжаррик
оон
зерновая сделка
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ООН, 18 мар – РИА Новости. Киев выступает за продление черноморской зерновой инициативы на 120 дней, либо на неограниченный период, а также за расширение числа участвующих в ней портов, заявил на заседании СБ ООН украинский постпред Сергей Кислица. Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с "зерновой сделкой" в Женеве заявил, что Россия не возражает против ее очередного продления по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии по вопросу продления сделки продолжаются, отметив, что договоренность предполагает продление на 120 дней.
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россия, украина, киев, сергей кислица, сергей вершинин, стефан дюжаррик, оон, зерновая сделка
Россия, Украина, Киев, Сергей Кислица, Сергей Вершинин, Стефан Дюжаррик, ООН, Зерновая сделка
Постпред Украины предложил продлить зерновую сделку на неограниченный срок

Постпред Украины Кислица: Киев хочет продления зерновой сделки на неограниченный срок

© Фото : Сайт МИД УкраиныПостпред Украины при ООН Сергей Кислица
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Фото : Сайт МИД Украины
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Архивное фото
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ООН, 18 мар – РИА Новости. Киев выступает за продление черноморской зерновой инициативы на 120 дней, либо на неограниченный период, а также за расширение числа участвующих в ней портов, заявил на заседании СБ ООН украинский постпред Сергей Кислица.
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"Черноморскую зерновую инициативу нужно продлить после того, как она истечет 18 марта на по меньше мере 120 дней, как и предусмотрено, либо на неограниченный период. Ее охват должен быть расширен на украинские порты в районе Николаева", - сказал Кислица.
Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с "зерновой сделкой" в Женеве заявил, что Россия не возражает против ее очередного продления по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса.
При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии по вопросу продления сделки продолжаются, отметив, что договоренность предполагает продление на 120 дней.
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РоссияУкраинаКиевСергей КислицаСергей ВершининСтефан ДюжаррикООНЗерновая сделка
 
 
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