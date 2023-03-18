https://ria.ru/20230318/sdelka-1858743080.html

Постпред Украины предложил продлить зерновую сделку на неограниченный срок

Постпред Украины предложил продлить зерновую сделку на неограниченный срок - РИА Новости, 18.03.2023

Постпред Украины предложил продлить зерновую сделку на неограниченный срок

Киев выступает за продление черноморской зерновой инициативы на 120 дней, либо на неограниченный период, а также за расширение числа участвующих в ней портов,... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T03:57

2023-03-18T03:57

2023-03-18T03:57

россия

украина

киев

сергей кислица

сергей вершинин

стефан дюжаррик

оон

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149880/80/1498808038_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_88e18587f6dacb9a418b97d705e47f1e.jpg

ООН, 18 мар – РИА Новости. Киев выступает за продление черноморской зерновой инициативы на 120 дней, либо на неограниченный период, а также за расширение числа участвующих в ней портов, заявил на заседании СБ ООН украинский постпред Сергей Кислица. Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с "зерновой сделкой" в Женеве заявил, что Россия не возражает против ее очередного продления по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии по вопросу продления сделки продолжаются, отметив, что договоренность предполагает продление на 120 дней.

https://ria.ru/20230318/nebenzya-1858738699.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, сергей кислица, сергей вершинин, стефан дюжаррик, оон, зерновая сделка