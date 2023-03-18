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Косачев предложил ввести санкции против трех судей МУС - РИА Новости, 18.03.2023
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21:48 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/sanktsii-1858847340.html
Косачев предложил ввести санкции против трех судей МУС
Косачев предложил ввести санкции против трех судей МУС - РИА Новости, 18.03.2023
Косачев предложил ввести санкции против трех судей МУС
Судей Международного уголовного суда (МУС) Росарио Сальваторе Айталу, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане, вынесших решение о выдаче ордера на "арест"... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T21:48
2023-03-18T21:48
международный уголовный суд
в мире
россия
москва
константин косачев
владимир путин
мария львова-белова
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Судей Международного уголовного суда (МУС) Росарио Сальваторе Айталу, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане, вынесших решение о выдаче ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина, было бы справедливо внести в санкционные списки, считает вице-спикер СФ Константин Косачев.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права."Это (выдача ордера на "арест" - ред.) было сделано вторым составом Палаты предварительного производства… а именно судьями Росарио Сальваторе Айталой (итальянец, бывший прокурор Рима и советник председателя Сената Италии), Антуаном Кезия Миндуа (гражданин Д.Р.Конго, всю жизнь проживший во Франции и Швейцарии) и Томоко Акане (прокурор из Японии). Этакая "тройка" судей МУС, где все фигуранты явно недружественные России… Думаю, было бы справедливо незамедлительно внести их по этому признаку в санкционные списки", - написал он в своём телеграм-канале.Косачев отметил, что это тот случай, когда "дело шито белыми нитками"."Если дело было возбуждено в каком-либо национальном суде (любом, подчеркну!), такое дело не может быть принято к производству МУС (статья 17 Римского Статута). По сообщениям украинских СМИ, уголовное преследование в отношении президента России было возбуждено на Украине 22 февраля 2022 года… Но в своих политических устремлениях МУС (а называя вещи своими именами, стоящий за ним "коллективный" Запад) откровенно пренебрегает своим же Статутом", - заключил парламентарий.
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международный уголовный суд, в мире, россия, москва, константин косачев, владимир путин, мария львова-белова
Международный уголовный суд, В мире, Россия, Москва, Константин Косачев, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Косачев предложил ввести санкции против трех судей МУС

Косачев предложил ввести санкции против трех выдавших ордер в отношении Путина судей МУС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Судей Международного уголовного суда (МУС) Росарио Сальваторе Айталу, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане, вынесших решение о выдаче ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина, было бы справедливо внести в санкционные списки, считает вице-спикер СФ Константин Косачев.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
"Это (выдача ордера на "арест" - ред.) было сделано вторым составом Палаты предварительного производства… а именно судьями Росарио Сальваторе Айталой (итальянец, бывший прокурор Рима и советник председателя Сената Италии), Антуаном Кезия Миндуа (гражданин Д.Р.Конго, всю жизнь проживший во Франции и Швейцарии) и Томоко Акане (прокурор из Японии). Этакая "тройка" судей МУС, где все фигуранты явно недружественные России… Думаю, было бы справедливо незамедлительно внести их по этому признаку в санкционные списки", - написал он в своём телеграм-канале.
Косачев отметил, что это тот случай, когда "дело шито белыми нитками".
"Если дело было возбуждено в каком-либо национальном суде (любом, подчеркну!), такое дело не может быть принято к производству МУС (статья 17 Римского Статута). По сообщениям украинских СМИ, уголовное преследование в отношении президента России было возбуждено на Украине 22 февраля 2022 года… Но в своих политических устремлениях МУС (а называя вещи своими именами, стоящий за ним "коллективный" Запад) откровенно пренебрегает своим же Статутом", - заключил парламентарий.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Прокурор МУС выразил сожаление из-за ордера на "арест" Путина
Вчера, 15:41
 
Международный уголовный судВ миреРоссияМоскваКонстантин КосачевВладимир ПутинМария Львова-Белова
 
 
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