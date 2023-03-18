Косачев предложил ввести санкции против трех судей МУС
Косачев предложил ввести санкции против трех выдавших ордер в отношении Путина судей МУС
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Судей Международного уголовного суда (МУС) Росарио Сальваторе Айталу, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане, вынесших решение о выдаче ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина, было бы справедливо внести в санкционные списки, считает вице-спикер СФ Константин Косачев.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
"Это (выдача ордера на "арест" - ред.) было сделано вторым составом Палаты предварительного производства… а именно судьями Росарио Сальваторе Айталой (итальянец, бывший прокурор Рима и советник председателя Сената Италии), Антуаном Кезия Миндуа (гражданин Д.Р.Конго, всю жизнь проживший во Франции и Швейцарии) и Томоко Акане (прокурор из Японии). Этакая "тройка" судей МУС, где все фигуранты явно недружественные России… Думаю, было бы справедливо незамедлительно внести их по этому признаку в санкционные списки", - написал он в своём телеграм-канале.
Косачев отметил, что это тот случай, когда "дело шито белыми нитками".
"Если дело было возбуждено в каком-либо национальном суде (любом, подчеркну!), такое дело не может быть принято к производству МУС (статья 17 Римского Статута). По сообщениям украинских СМИ, уголовное преследование в отношении президента России было возбуждено на Украине 22 февраля 2022 года… Но в своих политических устремлениях МУС (а называя вещи своими именами, стоящий за ним "коллективный" Запад) откровенно пренебрегает своим же Статутом", - заключил парламентарий.