https://ria.ru/20230318/sanktsii-1858847340.html

Косачев предложил ввести санкции против трех судей МУС

Косачев предложил ввести санкции против трех судей МУС - РИА Новости, 18.03.2023

Косачев предложил ввести санкции против трех судей МУС

Судей Международного уголовного суда (МУС) Росарио Сальваторе Айталу, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане, вынесших решение о выдаче ордера на "арест"... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T21:48

2023-03-18T21:48

2023-03-18T21:48

международный уголовный суд

в мире

россия

москва

константин косачев

владимир путин

мария львова-белова

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Судей Международного уголовного суда (МУС) Росарио Сальваторе Айталу, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане, вынесших решение о выдаче ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина, было бы справедливо внести в санкционные списки, считает вице-спикер СФ Константин Косачев.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права."Это (выдача ордера на "арест" - ред.) было сделано вторым составом Палаты предварительного производства… а именно судьями Росарио Сальваторе Айталой (итальянец, бывший прокурор Рима и советник председателя Сената Италии), Антуаном Кезия Миндуа (гражданин Д.Р.Конго, всю жизнь проживший во Франции и Швейцарии) и Томоко Акане (прокурор из Японии). Этакая "тройка" судей МУС, где все фигуранты явно недружественные России… Думаю, было бы справедливо незамедлительно внести их по этому признаку в санкционные списки", - написал он в своём телеграм-канале.Косачев отметил, что это тот случай, когда "дело шито белыми нитками"."Если дело было возбуждено в каком-либо национальном суде (любом, подчеркну!), такое дело не может быть принято к производству МУС (статья 17 Римского Статута). По сообщениям украинских СМИ, уголовное преследование в отношении президента России было возбуждено на Украине 22 февраля 2022 года… Но в своих политических устремлениях МУС (а называя вещи своими именами, стоящий за ним "коллективный" Запад) откровенно пренебрегает своим же Статутом", - заключил парламентарий.

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международный уголовный суд, в мире, россия, москва, константин косачев, владимир путин, мария львова-белова