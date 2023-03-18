https://ria.ru/20230318/sanktsii-1858807221.html
Зеленский ввел санкции против юридических лиц из России, Ирана и ОАЭ
Зеленский ввел санкции против юридических лиц из России, Ирана и ОАЭ - РИА Новости, 18.03.2023
Зеленский ввел санкции против юридических лиц из России, Ирана и ОАЭ
Владимир Зеленский ввел новые санкции против 141 юридического лица из РФ, Ирана и ОАЭ, соответствующий указ опубликован в субботу на сайте его офиса. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T16:41
2023-03-18T16:41
2023-03-18T16:41
специальная военная операция на украине
экономика
иран
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владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел новые санкции против 141 юридического лица из РФ, Ирана и ОАЭ, соответствующий указ опубликован в субботу на сайте его офиса. Таким образом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 18 марта "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". В санкционном списке указано 141 юридическое лицо из Российской Федерации, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, под санкции попали АО "Концерн "Калашников", АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", иранские компании Mahan Airlines. компании по производству беспилотников Shahed Aviation Industries Research Center и Paravar Pars Company и другие. Санкции вводятся сроком на десять лет, среди прочего предусматривают блокировку активов, ограничивают осуществление торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, вводят запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и прочее.
https://ria.ru/20230318/sanktsii-1858793932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иран, россия, оаэ, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Иран, Россия, ОАЭ, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский ввел санкции против юридических лиц из России, Ирана и ОАЭ
Зеленский ввел новые санкции против 141 юридического лица из России, Ирана и ОАЭ