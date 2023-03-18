https://ria.ru/20230318/sanktsii-1858793932.html
Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада
Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада - РИА Новости, 18.03.2023
Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада
Владимир Зеленский ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада, следует из дополнения к указу на сайте украинского лидера. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T15:07
2023-03-18T15:07
2023-03-18T21:43
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владимир зеленский
башар асад
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада, следует из дополнения к указу на сайте украинского лидера.Согласно тексту документа, опубликованного 18 марта, санкции вводятся на десять лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.Также санкции были введены против главы МИД Сирии Фейсала Микдада и премьер-министра страны Хусейна Арнуса.
https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858405886.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, украина, владимир зеленский, башар асад
В мире, Сирия, Украина, Владимир Зеленский, Башар Асад
Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада
Владимир Зеленский ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада