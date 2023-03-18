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Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада - РИА Новости, 18.03.2023
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15:07 18.03.2023 (обновлено: 21:43 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/sanktsii-1858793932.html
Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада
Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада - РИА Новости, 18.03.2023
Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада
Владимир Зеленский ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада, следует из дополнения к указу на сайте украинского лидера. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T15:07
2023-03-18T21:43
в мире
сирия
украина
владимир зеленский
башар асад
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада, следует из дополнения к указу на сайте украинского лидера.Согласно тексту документа, опубликованного 18 марта, санкции вводятся на десять лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.Также санкции были введены против главы МИД Сирии Фейсала Микдада и премьер-министра страны Хусейна Арнуса.
https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858405886.html
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в мире, сирия, украина, владимир зеленский, башар асад
В мире, Сирия, Украина, Владимир Зеленский, Башар Асад
Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада

Владимир Зеленский ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада, следует из дополнения к указу на сайте украинского лидера.
Согласно тексту документа, опубликованного 18 марта, санкции вводятся на десять лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Также санкции были введены против главы МИД Сирии Фейсала Микдада и премьер-министра страны Хусейна Арнуса.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Президент Сирии назвал Зеленского клоуном
16 марта, 18:24
 
В миреСирияУкраинаВладимир ЗеленскийБашар Асад
 
 
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