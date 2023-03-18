https://ria.ru/20230318/sanktsii-1858793932.html

Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада

Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада - РИА Новости, 18.03.2023

Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада

Владимир Зеленский ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада, следует из дополнения к указу на сайте украинского лидера. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T15:07

2023-03-18T15:07

2023-03-18T21:43

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владимир зеленский

башар асад

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада, следует из дополнения к указу на сайте украинского лидера.Согласно тексту документа, опубликованного 18 марта, санкции вводятся на десять лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.Также санкции были введены против главы МИД Сирии Фейсала Микдада и премьер-министра страны Хусейна Арнуса.

https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858405886.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сирия, украина, владимир зеленский, башар асад