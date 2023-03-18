https://ria.ru/20230318/sanktsii-1858743402.html

Постпред США заявила, что санкции не мешают экспорту удобрений из России

Постпред США заявила, что санкции не мешают экспорту удобрений из России - РИА Новости, 18.03.2023

Постпред США заявила, что санкции не мешают экспорту удобрений из России

Постпред США при ООН Линда Томас Гринфилд на заседании Совета безопасности ООН заявила, что санкции не мешают экспорту российского продовольствия и удобрений. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T04:01

2023-03-18T04:01

2023-03-18T05:11

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василий небензя

оон

евросоюз

зерновая сделка

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ООН, 18 мар – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас Гринфилд на заседании Совета безопасности ООН заявила, что санкции не мешают экспорту российского продовольствия и удобрений. По ее словам, в том, что касается антироссийских санкций, США "приложили огромные усилия, чтобы разъяснить правительствам и частному сектору" четкие исключения из санкций для продовольствия и удобрений. "Проще говоря, дело не в санкциях", - добавила она. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что у США, Лондона и ЕС есть два месяца на снятие всех санкций, мешающих сельхозэкспорту из РФ, а в беднейшие страны в рамках продуктовой сделки поступило только около 3% поставок, а не 65-66%, как было заявлено в Совете безопасности. Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230308/opek-1856517052.html

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россия, сша, лондон, василий небензя, оон, евросоюз, зерновая сделка