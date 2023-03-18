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Британские ВВС заявили, что сопроводили российские самолеты вблизи Эстонии - РИА Новости, 18.03.2023
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23:24 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/samolet-1858859650.html
Британские ВВС заявили, что сопроводили российские самолеты вблизи Эстонии
Британские ВВС заявили, что сопроводили российские самолеты вблизи Эстонии - РИА Новости, 18.03.2023
Британские ВВС заявили, что сопроводили российские самолеты вблизи Эстонии
Британские Королевские военно-воздушные силы утверждают, что 17 марта совместно с истребителем ВВС Германии сопроводили российские самолеты вблизи воздушного... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T23:24
2023-03-18T23:24
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Британские Королевские военно-воздушные силы утверждают, что 17 марта совместно с истребителем ВВС Германии сопроводили российские самолеты вблизи воздушного пространства Эстонии. "В рамках продолжающегося воздушного патрулирования в регионе пара истребителей НАТО были запущены 17 марта для перехвата российского военного пассажирского Ту-134... который сопровождался двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным Ан-12. Российские формирования были перехвачены, когда они пролетали вблизи воздушного пространства Эстонии", - говорится в заявлении на сайте британских ВВС. Как утверждают в ВВС Великобритании, британские и немецкие силы осуществляют в этом регионе совместное воздушное патрулирование НАТО, они называют сопровождение обычными действиями. В заявлении говорится, что они установили российские самолеты и сопроводили их, пока они находились вблизи воздушного пространства страны НАТО. Отмечается, что это уже второй контакт британских и немецких самолетов с российскими за неделю. Ранее на этой неделе минобороны Британии заявляло, что истребители Британии и Германии перехватили и сопроводили российский самолет-заправщик, летевший вблизи воздушного пространства Эстонии, это стало первой подобной совместной операцией двух стран. В РФ ранее неоднократно заявляли, что все полеты авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
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в мире, германия, эстония, великобритания, нато, ту-134, су-27, ан-12
В мире, Германия, Эстония, Великобритания, НАТО, Ту-134, Су-27, Ан-12
Британские ВВС заявили, что сопроводили российские самолеты вблизи Эстонии

Британские ВВС заявили, что сопроводили российские самолеты вблизи Эстонии 17 марта

© Flickr / Defence ImagesИстребители ВВС Великобритании
Истребители ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Flickr / Defence Images
Истребители ВВС Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Британские Королевские военно-воздушные силы утверждают, что 17 марта совместно с истребителем ВВС Германии сопроводили российские самолеты вблизи воздушного пространства Эстонии.
"В рамках продолжающегося воздушного патрулирования в регионе пара истребителей НАТО были запущены 17 марта для перехвата российского военного пассажирского Ту-134... который сопровождался двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным Ан-12. Российские формирования были перехвачены, когда они пролетали вблизи воздушного пространства Эстонии", - говорится в заявлении на сайте британских ВВС.
Как утверждают в ВВС Великобритании, британские и немецкие силы осуществляют в этом регионе совместное воздушное патрулирование НАТО, они называют сопровождение обычными действиями. В заявлении говорится, что они установили российские самолеты и сопроводили их, пока они находились вблизи воздушного пространства страны НАТО.
Отмечается, что это уже второй контакт британских и немецких самолетов с российскими за неделю.
Ранее на этой неделе минобороны Британии заявляло, что истребители Британии и Германии перехватили и сопроводили российский самолет-заправщик, летевший вблизи воздушного пространства Эстонии, это стало первой подобной совместной операцией двух стран.
В РФ ранее неоднократно заявляли, что все полеты авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
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