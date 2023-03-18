https://ria.ru/20230318/samolet-1858859650.html

Британские ВВС заявили, что сопроводили российские самолеты вблизи Эстонии

Британские ВВС заявили, что сопроводили российские самолеты вблизи Эстонии - РИА Новости, 18.03.2023

Британские ВВС заявили, что сопроводили российские самолеты вблизи Эстонии

Британские Королевские военно-воздушные силы утверждают, что 17 марта совместно с истребителем ВВС Германии сопроводили российские самолеты вблизи воздушного... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T23:24

2023-03-18T23:24

2023-03-18T23:24

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ту-134

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Британские Королевские военно-воздушные силы утверждают, что 17 марта совместно с истребителем ВВС Германии сопроводили российские самолеты вблизи воздушного пространства Эстонии. "В рамках продолжающегося воздушного патрулирования в регионе пара истребителей НАТО были запущены 17 марта для перехвата российского военного пассажирского Ту-134... который сопровождался двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным Ан-12. Российские формирования были перехвачены, когда они пролетали вблизи воздушного пространства Эстонии", - говорится в заявлении на сайте британских ВВС. Как утверждают в ВВС Великобритании, британские и немецкие силы осуществляют в этом регионе совместное воздушное патрулирование НАТО, они называют сопровождение обычными действиями. В заявлении говорится, что они установили российские самолеты и сопроводили их, пока они находились вблизи воздушного пространства страны НАТО. Отмечается, что это уже второй контакт британских и немецких самолетов с российскими за неделю. Ранее на этой неделе минобороны Британии заявляло, что истребители Британии и Германии перехватили и сопроводили российский самолет-заправщик, летевший вблизи воздушного пространства Эстонии, это стало первой подобной совместной операцией двух стран. В РФ ранее неоднократно заявляли, что все полеты авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

https://ria.ru/20230316/reaper-1858183943.html

германия

эстония

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в мире, германия, эстония, великобритания, нато, ту-134, су-27, ан-12