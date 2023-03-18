https://ria.ru/20230318/rusofobiya-1858774348.html
В Госдуме предложили ввести ответственность за русофобию
В Госдуме предложили ввести ответственность за русофобию - РИА Новости, 18.03.2023
В Госдуме предложили ввести ответственность за русофобию
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в российское законодательство ответственность за русофобию как за опасное преступление, так политик... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T12:11
2023-03-18T12:11
2023-03-18T12:11
общество
россия
украина
москва
ирина яровая
владимир путин
мария львова-белова
международный уголовный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в российское законодательство ответственность за русофобию как за опасное преступление, так политик отреагировала на решение Международного уголовного суда (МУС) об ордерах на "арест" президента РФ и детского омбудсмена. Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20230314/rusofobiya-1857844327.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, москва, ирина яровая, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, госдума рф
Общество, Россия, Украина, Москва, Ирина Яровая, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести ответственность за русофобию
Вице-спикер Госдумы Яровая предложила ввести ответственность за русофобию