https://ria.ru/20230318/rusofobiya-1858774348.html

В Госдуме предложили ввести ответственность за русофобию

В Госдуме предложили ввести ответственность за русофобию - РИА Новости, 18.03.2023

В Госдуме предложили ввести ответственность за русофобию

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в российское законодательство ответственность за русофобию как за опасное преступление, так политик... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T12:11

2023-03-18T12:11

2023-03-18T12:11

общество

россия

украина

москва

ирина яровая

владимир путин

мария львова-белова

международный уголовный суд

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в российское законодательство ответственность за русофобию как за опасное преступление, так политик отреагировала на решение Международного уголовного суда (МУС) об ордерах на "арест" президента РФ и детского омбудсмена. Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230314/rusofobiya-1857844327.html

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