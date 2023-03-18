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В Госдуме предложили ввести ответственность за русофобию - РИА Новости, 18.03.2023
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12:11 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/rusofobiya-1858774348.html
В Госдуме предложили ввести ответственность за русофобию
В Госдуме предложили ввести ответственность за русофобию - РИА Новости, 18.03.2023
В Госдуме предложили ввести ответственность за русофобию
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в российское законодательство ответственность за русофобию как за опасное преступление, так политик... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T12:11
2023-03-18T12:11
общество
россия
украина
москва
ирина яровая
владимир путин
мария львова-белова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в российское законодательство ответственность за русофобию как за опасное преступление, так политик отреагировала на решение Международного уголовного суда (МУС) об ордерах на "арест" президента РФ и детского омбудсмена. Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.
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общество, россия, украина, москва, ирина яровая, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, госдума рф
Общество, Россия, Украина, Москва, Ирина Яровая, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести ответственность за русофобию

Вице-спикер Госдумы Яровая предложила ввести ответственность за русофобию

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в российское законодательство ответственность за русофобию как за опасное преступление, так политик отреагировала на решение Международного уголовного суда (МУС) об ордерах на "арест" президента РФ и детского омбудсмена.
«
"Вне всякого сомнения, данное решение надлежит квалифицировать как акт международного терроризма, направленный против России и подрывающий основы глобальной безопасности в мире. Русофобия - как опасное преступление должно быть внесено в законодательство", - заявила Яровая, слова которой приводит пресс-служба Госдумы.
Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины.
Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.
Вышинский о русофобии на Украине - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Вышинский рассказал в СБ ООН о примерах русофобии украинских властей
14 марта, 17:26
 
ОбществоРоссияУкраинаМоскваИрина ЯроваяВладимир ПутинМария Львова-БеловаМеждународный уголовный судГосдума РФ
 
 
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