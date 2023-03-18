https://ria.ru/20230318/rossiya-1858817375.html

Сигал рассказал, что считает самым прекрасным в России

Сигал рассказал, что считает самым прекрасным в России - РИА Новости, 18.03.2023

Сигал рассказал, что считает самым прекрасным в России

Самое прекрасное в России — это ее люди, заявил актер и продюсер Стивен Сигал на пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T17:45

2023-03-18T17:45

2023-03-18T20:48

общество

россия

стивен сигал

культура

владимир путин

украина

сша

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Самое прекрасное в России — это ее люди, заявил актер и продюсер Стивен Сигал на пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо "Тайфун".Сигал также рассказал, что может начать работу над новыми проектами после завершения спецоперации на Украине.В конце февраля президент России Владимир Путин наградил актера орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.В 2016 году глава государства подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. В августе 2018 года он стал спецпредставителем МИД по гуманитарным связям между Россией и США. На этой должности актер занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта.После начала спецоперации Сигал навещал раненых росгвардейцев в Подмосковье и посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке. Он также запланировал снять документальный фильм о конфликте в Донбассе, чтобы рассказать миру правду о событиях в регионе.

https://ria.ru/20230314/sigal-1857771541.html

россия

украина

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, стивен сигал, владимир путин, украина, сша