Рейтинг@Mail.ru
Сигал рассказал, что считает самым прекрасным в России - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:45 18.03.2023 (обновлено: 20:48 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/rossiya-1858817375.html
Сигал рассказал, что считает самым прекрасным в России
Сигал рассказал, что считает самым прекрасным в России - РИА Новости, 18.03.2023
Сигал рассказал, что считает самым прекрасным в России
Самое прекрасное в России — это ее люди, заявил актер и продюсер Стивен Сигал на пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:45
2023-03-18T20:48
общество
россия
стивен сигал
культура
владимир путин
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857788530_0:167:3043:1878_1920x0_80_0_0_fbd9e6c4b29239c33453797cfcda2818.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Самое прекрасное в России — это ее люди, заявил актер и продюсер Стивен Сигал на пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо "Тайфун".Сигал также рассказал, что может начать работу над новыми проектами после завершения спецоперации на Украине.В конце февраля президент России Владимир Путин наградил актера орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.В 2016 году глава государства подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. В августе 2018 года он стал спецпредставителем МИД по гуманитарным связям между Россией и США. На этой должности актер занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта.После начала спецоперации Сигал навещал раненых росгвардейцев в Подмосковье и посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке. Он также запланировал снять документальный фильм о конфликте в Донбассе, чтобы рассказать миру правду о событиях в регионе.
https://ria.ru/20230314/sigal-1857771541.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857788530_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7fc3cce35b1b9a5ce3b7cf1b51744ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, стивен сигал, владимир путин, украина, сша
Общество, Россия, Стивен Сигал, Культура, Владимир Путин, Украина, США
Сигал рассказал, что считает самым прекрасным в России

Актер и продюсер Стивен Сигал назвал людей самым прекрасным, что есть в России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер и кинопродюсер Стивен Сигал
Актер и кинопродюсер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Актер и кинопродюсер Стивен Сигал. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Самое прекрасное в России — это ее люди, заявил актер и продюсер Стивен Сигал на пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо "Тайфун".
«

"В России меня ничего не удивляет, а самое прекрасное в ней — это люди", — сказал он.

Сигал также рассказал, что может начать работу над новыми проектами после завершения спецоперации на Украине.
В конце февраля президент России Владимир Путин наградил актера орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
В 2016 году глава государства подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. В августе 2018 года он стал спецпредставителем МИД по гуманитарным связям между Россией и США. На этой должности актер занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта.
После начала спецоперации Сигал навещал раненых росгвардейцев в Подмосковье и посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке. Он также запланировал снять документальный фильм о конфликте в Донбассе, чтобы рассказать миру правду о событиях в регионе.
Стивен Сигал на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Стивен Сигал заявил, что он на миллион процентов русский
14 марта, 13:37
 
КультураОбществоРоссияСтивен СигалВладимир ПутинУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала