https://ria.ru/20230318/rossiya-1858817375.html
Сигал рассказал, что считает самым прекрасным в России
Сигал рассказал, что считает самым прекрасным в России - РИА Новости, 18.03.2023
Сигал рассказал, что считает самым прекрасным в России
Самое прекрасное в России — это ее люди, заявил актер и продюсер Стивен Сигал на пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:45
2023-03-18T17:45
2023-03-18T20:48
общество
россия
стивен сигал
культура
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Самое прекрасное в России — это ее люди, заявил актер и продюсер Стивен Сигал на пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо "Тайфун".Сигал также рассказал, что может начать работу над новыми проектами после завершения спецоперации на Украине.В конце февраля президент России Владимир Путин наградил актера орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.В 2016 году глава государства подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. В августе 2018 года он стал спецпредставителем МИД по гуманитарным связям между Россией и США. На этой должности актер занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта.После начала спецоперации Сигал навещал раненых росгвардейцев в Подмосковье и посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке. Он также запланировал снять документальный фильм о конфликте в Донбассе, чтобы рассказать миру правду о событиях в регионе.
https://ria.ru/20230314/sigal-1857771541.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, стивен сигал, владимир путин, украина, сша
Общество, Россия, Стивен Сигал, Культура, Владимир Путин, Украина, США
Сигал рассказал, что считает самым прекрасным в России
Актер и продюсер Стивен Сигал назвал людей самым прекрасным, что есть в России