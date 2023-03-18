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Ермак и Залужный провели разговор с военной верхушкой США

Ермак и Залужный провели разговор с военной верхушкой США - РИА Новости, 18.03.2023

Ермак и Залужный провели разговор с военной верхушкой США

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что совместно с главкомом украинских войск Валерием Залужным провел телефонный разговор с помощником... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T12:15

2023-03-18T12:15

2023-03-18T17:55

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что совместно с главкомом украинских войск Валерием Залужным провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны США Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли. Отмечается, что помимо Залужного и Ермака во встрече приняли высокие чины из украинского минобороны и командующие группировок украинских войск. "Вместе с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным провели встречу в режиме видеосвязи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли", - написал Ермак в своем телеграм-канале. Сообщается, что во встрече также принял министр обороны Украины Алексей Резников, командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александр Тарнавский. Отдельно отмечается, что в конце встречи к разговору подключился Владимир Зеленский. Стороны обсуждали текущую ситуацию на фронте и потребности украинской армии. Ранее в марте офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в "оперативный тупик". По его словам, в Донбассе "идут взрывы активности противника", которые оказывают постоянное давление на украинских военных. Российские войска имеют успех в Соледаре и Артемовске. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

https://ria.ru/20230316/imperii-1858142228.html

https://ria.ru/20230312/pravda-1857226093.html

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в мире, украина, россия, сша, валерий залужный, андрей ермак, владимир зеленский, нато