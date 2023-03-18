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Митрополит Тихон рассказал о ходе раскопок в "Херсонесе Таврическом" - РИА Новости, 18.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:00 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/raskopki-1858843370.html
Митрополит Тихон рассказал о ходе раскопок в "Херсонесе Таврическом"
Митрополит Тихон рассказал о ходе раскопок в "Херсонесе Таврическом" - РИА Новости, 18.03.2023
Митрополит Тихон рассказал о ходе раскопок в "Херсонесе Таврическом"
Раскопки в историко-археологическом парке "Херсонес Таврический" стали беспрецедентными в истории по масштабам, в ходе их было обнаружено более 3 миллионов... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T21:00
2023-03-18T21:00
культура
россия
новороссия
владимир путин
митрополит тихон (шевкунов)
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Раскопки в историко-археологическом парке "Херсонес Таврический" стали беспрецедентными в истории по масштабам, в ходе их было обнаружено более 3 миллионов уникальных артефактов, сказал председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в ходе визита президента РФ Владимира Путина в историко-археологический парк "Херсонес Таврический". "Здесь велись раскопки на 81 тыс. квадратных метров. Нигде в истории и никогда не было, чтобы в одном месте велись такие раскопки. Ни в советский, ни в постсоветский период, ни в России, ни в мире не было такого объема археологических раскопок. Найдено более 3 млн. уникальных артефактов", – сказал президенту митрополит. Визит главы государства показывал телеканал "Россия 24". Митрополит Тихон в ходе экскурсии рассказал Путину о дальнейших планах развития парка, к примеру, о строительстве музея Христианства, о планах создать музей "Россия — моя история", экспозицию истории Крыма и Новороссии.
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россия, новороссия, владимир путин, митрополит тихон (шевкунов)
Культура, Россия, Новороссия, Владимир Путин, Митрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополит Тихон рассказал о ходе раскопок в "Херсонесе Таврическом"

Митрополит Тихон: раскопки в "Херсонесе Таврическом" стали уникальными по масштабам

© Фото : пресс-служба Министерства культурыРаскопки на новой территории в музее-заповеднике "Херсонес Таврический"
Раскопки на новой территории в музее-заповеднике Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Фото : пресс-служба Министерства культуры
Раскопки на новой территории в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Раскопки в историко-археологическом парке "Херсонес Таврический" стали беспрецедентными в истории по масштабам, в ходе их было обнаружено более 3 миллионов уникальных артефактов, сказал председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в ходе визита президента РФ Владимира Путина в историко-археологический парк "Херсонес Таврический".
"Здесь велись раскопки на 81 тыс. квадратных метров. Нигде в истории и никогда не было, чтобы в одном месте велись такие раскопки. Ни в советский, ни в постсоветский период, ни в России, ни в мире не было такого объема археологических раскопок. Найдено более 3 млн. уникальных артефактов", – сказал президенту митрополит. Визит главы государства показывал телеканал "Россия 24".
Митрополит Тихон в ходе экскурсии рассказал Путину о дальнейших планах развития парка, к примеру, о строительстве музея Христианства, о планах создать музей "Россия — моя история", экспозицию истории Крыма и Новороссии.
Музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Археологи нашли древний амулет с бородатым карликом под Херсонесом
15 августа 2022, 18:19
 
КультураРоссияНовороссияВладимир ПутинМитрополит Тихон (Шевкунов)
 
 
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