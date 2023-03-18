https://ria.ru/20230318/raketa-1858844897.html
Израильские военные заявили о выпущенной из сектора Газа ракете
Израильские военные заявили о выпущенной из сектора Газа ракете - РИА Новости, 18.03.2023
Израильские военные заявили о выпущенной из сектора Газа ракете
Армия Израиля заявила о выпущенной из сектора Газа ракете, она упала на открытой местности на территории Израиля. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T21:17
2023-03-18T21:17
2023-03-18T21:17
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Армия Израиля заявила о выпущенной из сектора Газа ракете, она упала на открытой местности на территории Израиля. Несколькими минутами перед этим сообщалось о звучании сирен на юге Израиля, у границы с сектором Газа. "Одна ракета была выпущена из сектора Газа на территорию Израиля. Ракета упала на открытой местности", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
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в мире, израиль
Израильские военные заявили о выпущенной из сектора Газа ракете
Армия Израиля заявили об упавшей на открытой местности ракете из сектора Газа
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Армия Израиля заявила о выпущенной из сектора Газа ракете, она упала на открытой местности на территории Израиля.
Несколькими минутами перед этим сообщалось о звучании сирен на юге Израиля, у границы с сектором Газа.
"Одна ракета была выпущена из сектора Газа на территорию Израиля. Ракета упала на открытой местности", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
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