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Израильские военные заявили о выпущенной из сектора Газа ракете - РИА Новости, 18.03.2023
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21:17 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/raketa-1858844897.html
Израильские военные заявили о выпущенной из сектора Газа ракете
Израильские военные заявили о выпущенной из сектора Газа ракете - РИА Новости, 18.03.2023
Израильские военные заявили о выпущенной из сектора Газа ракете
Армия Израиля заявила о выпущенной из сектора Газа ракете, она упала на открытой местности на территории Израиля. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T21:17
2023-03-18T21:17
в мире
израиль
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Армия Израиля заявила о выпущенной из сектора Газа ракете, она упала на открытой местности на территории Израиля. Несколькими минутами перед этим сообщалось о звучании сирен на юге Израиля, у границы с сектором Газа. "Одна ракета была выпущена из сектора Газа на территорию Израиля. Ракета упала на открытой местности", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
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в мире, израиль
В мире, Израиль
Израильские военные заявили о выпущенной из сектора Газа ракете

Армия Израиля заявили об упавшей на открытой местности ракете из сектора Газа

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Армия Израиля заявила о выпущенной из сектора Газа ракете, она упала на открытой местности на территории Израиля.
Несколькими минутами перед этим сообщалось о звучании сирен на юге Израиля, у границы с сектором Газа.
"Одна ракета была выпущена из сектора Газа на территорию Израиля. Ракета упала на открытой местности", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
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