https://ria.ru/20230318/raketa-1858844897.html

Израильские военные заявили о выпущенной из сектора Газа ракете

Израильские военные заявили о выпущенной из сектора Газа ракете - РИА Новости, 18.03.2023

Израильские военные заявили о выпущенной из сектора Газа ракете

Армия Израиля заявила о выпущенной из сектора Газа ракете, она упала на открытой местности на территории Израиля. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T21:17

2023-03-18T21:17

2023-03-18T21:17

в мире

израиль

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Армия Израиля заявила о выпущенной из сектора Газа ракете, она упала на открытой местности на территории Израиля. Несколькими минутами перед этим сообщалось о звучании сирен на юге Израиля, у границы с сектором Газа. "Одна ракета была выпущена из сектора Газа на территорию Израиля. Ракета упала на открытой местности", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

https://ria.ru/20230304/konflikt-1855837708.html

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в мире, израиль