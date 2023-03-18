https://ria.ru/20230318/pvo-1858742721.html

Эксперт сообщил о способности российской ПВО сбивать снаряды Excalibur

Эксперт сообщил о способности российской ПВО сбивать снаряды Excalibur - РИА Новости, 18.03.2023

Эксперт сообщил о способности российской ПВО сбивать снаряды Excalibur

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК), применяемые в ходе спецоперации на Украине, продемонстрировали возможность сбивать управляемые артиллерийские... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T03:38

2023-03-18T03:38

2023-03-18T03:52

украина

сша

виктор мураховский

безопасность

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК), применяемые в ходе спецоперации на Украине, продемонстрировали возможность сбивать управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur, которые США поставляют Киеву, сообщил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.Главред "Арсенала Отечества" при этом подчеркнул, что снаряды гаубиц являются непростой целью для расчетов ЗРК из-за своих малых размеров."Если, к примеру, ракета РСЗО HIMARS, которую наши комплексы сбивают в больших количествах, имеет длину 4 метра при калибре 227 миллиметров, то снаряд Excalibur длиной всего 1 метр при калибре 155 миллиметров, это цель значительно сложнее для сопровождения и наведения. Кроме того, требуется более точное поражение артиллерийского снаряда, чтобы вывести его из строя из-за его большей прочности", - пояснил эксперт.Согласно данным, опубликованным в новом номере журнала "Арсенал Отечества", такие возможности удалось получить в том числе благодаря доработкам комплексов ПВО по опыту их применения в спецоперации. Так, в зенитном ракетном комплексе "Тор-М2У/М2", отмечает издание, были оперативно доработаны программные и аппаратные средства, повысив их возможность борьбы с самыми современными воздушными угрозами.В сентябре 2022 года агентство Блумберг со ссылкой на бюджетные документы сообщало, что Пентагон передал Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, они являются самыми точными американскими артиллерийскими снарядами.

https://ria.ru/20221127/pvo-1834574561.html

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украина, сша, виктор мураховский, безопасность