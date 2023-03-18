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В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих - РИА Новости, 18.03.2023
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22:42 18.03.2023 (обновлено: 22:54 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/protest-1858853929.html
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих - РИА Новости, 18.03.2023
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона стихийной акции протеста из-за повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T22:42
2023-03-18T22:54
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франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона стихийной акции протеста из-за повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости.В субботу на площади Италии в 13-м округе французской столицы люди стали собираться на шествие против пенсионной реформы после того, как префектура запретила проведение митинга на площади Согласия.Ближе к вечеру митингующие разделились на несколько групп и разбрелись по близлежащим улицам, опрокидывая и поджигая мусорные баки.Силовики начали применять слезоточивый газ, чтобы вытеснить манифестантов с улиц.В то же время на площади Согласия полиция стала обыскивать и арестовывать людей, предупреждая о запрете на проведение собраний и штрафах.В четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции страны, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Оппозиция выдвинула правительству вотум недоверия правительству, его рассмотрят 20 марта.Реформа также спровоцировала протесты во французском обществе. За два месяца в стране прошло уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Так, накануне во время митинга в Париже радикалы разбирали брусчатку и забрасывали полицию булыжниками. Силовики применили слезоточивый газ для разгона манифестантов. Как минимум один полицейский получил ранения.
https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html
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в мире, париж, франция, элизабет борн
В мире, Париж, Франция, Элизабет Борн
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона митинга против пенсионной реформы

© AP Photo / Francois MoriПолиция на акции протеста в Париже
Полиция на акции протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Francois Mori
Полиция на акции протеста в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона стихийной акции протеста из-за повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу на площади Италии в 13-м округе французской столицы люди стали собираться на шествие против пенсионной реформы после того, как префектура запретила проведение митинга на площади Согласия.
Ближе к вечеру митингующие разделились на несколько групп и разбрелись по близлежащим улицам, опрокидывая и поджигая мусорные баки.
Силовики начали применять слезоточивый газ, чтобы вытеснить манифестантов с улиц.
В то же время на площади Согласия полиция стала обыскивать и арестовывать людей, предупреждая о запрете на проведение собраний и штрафах.
В четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции страны, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Оппозиция выдвинула правительству вотум недоверия правительству, его рассмотрят 20 марта.
Реформа также спровоцировала протесты во французском обществе. За два месяца в стране прошло уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Так, накануне во время митинга в Париже радикалы разбирали брусчатку и забрасывали полицию булыжниками. Силовики применили слезоточивый газ для разгона манифестантов. Как минимум один полицейский получил ранения.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
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