https://ria.ru/20230318/protest-1858851920.html
В США в годовщину вторжения в Ирак потребовали от Байдена мира на Украине
В США в годовщину вторжения в Ирак потребовали от Байдена мира на Украине - РИА Новости, 18.03.2023
В США в годовщину вторжения в Ирак потребовали от Байдена мира на Украине
В США несколько сотен человек собрались у Белого дома на антивоенный митинг, приуроченный к 20-летию американского военного вторжения в Ирак, передает... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T22:29
2023-03-18T22:29
2023-03-18T23:08
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. В США несколько сотен человек собрались у Белого дома на антивоенный митинг, приуроченный к 20-летию американского военного вторжения в Ирак, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты начали стягиваться к главному зданию администрации во второй половине дня. Большинство принесли с собой флаги и плакаты с антивоенными слоганами. Некоторые граждане привели детей. На месте также собрались многочисленные представители СМИ. Основными лозунгами акции стали "Мир на Украине — скажи НЕТ бесконечным войнам США" и "Финансируйте потребности людей, а не военной машины". По словам самих протестующих, таким образом она пытаются привлечь внимание американских чиновников к "опасности развязывания глобальной войны, которую влечет за собой внешнеполитический курс страны последних десятилетий". Некоторые митингующие требуют от Белого дома прекратить отправку оружия и финансирования киевского режима, другие — упразднить НАТО, "положив конец милитаризму и многолетней политике санкций США. Часть демонстрантов акцентирует внимание на недопустимости войны с Россией и Китаем. Отдельные участники акции выступают с призывом отменить ограничительные меры против Сирии, а также "бороться с расизмом и проблемами американцев, а не с другими народами". "Здесь я наблюдаю выражение интересов рабочего класса, солидарного с угнетенными странами по всему миру. И эти угнетенные страны видят в России союзника", — рассказал агентству один из манифестантов. "У нас здесь тот же враг, с которым сражается Россия в лице террористов и нацистов, спонсируемых США и странами НАТО. С этой же силой мы боремся здесь, отстаивая свои права и свободы", — подчеркнул собеседник РИА Новости.В какой-то момент участники митинга вынесли несколько обернутых в национальные флаги макетов деревянных гробов, чтобы напомнить о жертвах внешней политики Соединенных Штатов, понесенные как самими американцами, так и другими народами.Спустя почти два часа после начала акции протестующие колонной направились по улицам Вашингтона в его восточную часть, где расположен комплекс правительственных зданий. Участники несли с собой множество флагов, транспаранты и гробы, били в барабаны и пели песни с политическими требованиями. Полиция не пыталась им помешать.В понедельник исполняется 20 лет со дня вторжения США в Ирак в 2003 году под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения. Эта интервенция происходила без получения санкции Совета безопасности ООН. Россия, в частности, выступила против ее проведения. В декабре 2006 года американцы свергли и казнили президента страны Саддама Хусейна. При этом следов запрещенного международной конвенцией ОМУ обнаружить так и не удалось.
https://ria.ru/20230317/sovbez-1858707708.html
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в мире, сша, россия, нато, ирак
В мире, США, Россия, НАТО, Ирак
В США в годовщину вторжения в Ирак потребовали от Байдена мира на Украине
Сотни американцев в годовщину вторжения в Ирак потребовали от США мира на Украине
ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. В США несколько сотен человек собрались у Белого дома на антивоенный митинг, приуроченный к 20-летию американского военного вторжения в Ирак, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты начали стягиваться к главному зданию администрации во второй половине дня. Большинство принесли с собой флаги и плакаты с антивоенными слоганами. Некоторые граждане привели детей. На месте также собрались многочисленные представители СМИ.
Основными лозунгами акции стали "Мир на Украине — скажи НЕТ бесконечным войнам США" и "Финансируйте потребности людей, а не военной машины". По словам самих протестующих, таким образом она пытаются привлечь внимание американских чиновников к "опасности развязывания глобальной войны, которую влечет за собой внешнеполитический курс страны последних десятилетий".
Некоторые митингующие требуют от Белого дома прекратить отправку оружия и финансирования киевского режима, другие — упразднить НАТО
, "положив конец милитаризму и многолетней политике санкций США.
Часть демонстрантов акцентирует внимание на недопустимости войны с Россией и Китаем. Отдельные участники акции выступают с призывом отменить ограничительные меры против Сирии
, а также "бороться с расизмом и проблемами американцев, а не с другими народами".
"Здесь я наблюдаю выражение интересов рабочего класса, солидарного с угнетенными странами по всему миру. И эти угнетенные страны видят в России союзника", — рассказал агентству один из манифестантов.
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"У нас здесь тот же враг, с которым сражается Россия в лице террористов и нацистов, спонсируемых США и странами НАТО. С этой же силой мы боремся здесь, отстаивая свои права и свободы", — подчеркнул собеседник РИА Новости.
В какой-то момент участники митинга вынесли несколько обернутых в национальные флаги макетов деревянных гробов, чтобы напомнить о жертвах внешней политики Соединенных Штатов, понесенные как самими американцами, так и другими народами.
Спустя почти два часа после начала акции протестующие колонной направились по улицам Вашингтона
в его восточную часть, где расположен комплекс правительственных зданий. Участники несли с собой множество флагов, транспаранты и гробы, били в барабаны и пели песни с политическими требованиями. Полиция не пыталась им помешать.
В понедельник исполняется 20 лет со дня вторжения США в Ирак в 2003 году под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения. Эта интервенция происходила без получения санкции Совета безопасности ООН. Россия, в частности, выступила против ее проведения. В декабре 2006 года американцы свергли и казнили президента страны Саддама Хусейна. При этом следов запрещенного международной конвенцией ОМУ обнаружить так и не удалось.
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