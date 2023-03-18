https://ria.ru/20230318/pozhar-1858838652.html
Пожар в Астраханском заповеднике полностью ликвидировали
Пожар в Астраханском заповеднике полностью ликвидировали - РИА Новости, 18.03.2023
Пожар в Астраханском заповеднике полностью ликвидировали
Природный пожар на территории Астраханского заповедника полностью ликвидирован, выгорело около 12,85 тысячи гектара, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T20:27
2023-03-18T20:27
2023-03-18T20:27
происшествия
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Природный пожар на территории Астраханского заповедника полностью ликвидирован, выгорело около 12,85 тысячи гектара, сообщил РИА Новости представитель заповедника. Пожар начался на Обжоровском участке заповедника в ночь на четверг. Локализовать его удалось к вечеру пятницы на 11,7 тысячи гектаров. "По состоянию на 19.30 (18.30 мск), природный пожар ликвидирован, очагов активного горения на территории заповедника не наблюдается, задымленность сохраняется в связи с большим объемом прогоревшего наста из сухого тростника в труднодоступной ильменной зоне и остатков валежа на участках старых гарей", - сказал он. Площадь, пройденная природным пожаром, по данным предварительного осмотра территории, составляет около 12,85 тысячи гектаров, из них 490 гектаров - площадь лесных земель. Точная площадь, пройденная огнем, и ущерб, причиненный пожаром, будут установлены по итогам обследования территории. Астраханский государственный заповедник был организован в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения. Площадь заповедника составляет почти 68 тысяч гектаров. Он состоит из трех далеко расположенных друг от друга участков - Дамчикского, Трехизбинского и Обжоровского.
https://ria.ru/20230313/pozhary-1857501493.html
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происшествия, природные пожары в россии
Происшествия, Природные пожары в России
Пожар в Астраханском заповеднике полностью ликвидировали
Природный пожар в Астраханском заповеднике полностью ликвидировали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Природный пожар на территории Астраханского заповедника полностью ликвидирован, выгорело около 12,85 тысячи гектара, сообщил РИА Новости представитель заповедника.
Пожар начался на Обжоровском участке заповедника в ночь на четверг. Локализовать его удалось к вечеру пятницы на 11,7 тысячи гектаров.
"По состоянию на 19.30 (18.30 мск), природный пожар ликвидирован, очагов активного горения на территории заповедника не наблюдается, задымленность сохраняется в связи с большим объемом прогоревшего наста из сухого тростника в труднодоступной ильменной зоне и остатков валежа на участках старых гарей", - сказал он.
Площадь, пройденная природным пожаром, по данным предварительного осмотра территории, составляет около 12,85 тысячи гектаров, из них 490 гектаров - площадь лесных земель. Точная площадь, пройденная огнем, и ущерб, причиненный пожаром, будут установлены по итогам обследования территории.
Астраханский государственный заповедник был организован в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения. Площадь заповедника составляет почти 68 тысяч гектаров. Он состоит из трех далеко расположенных друг от друга участков - Дамчикского, Трехизбинского и Обжоровского.
В России начался сезон лесных пожаров