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Священник призвал помнить о своей жертве во время Великого поста - РИА Новости, 18.03.2023
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Религия
 
05:51 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/post-1858746042.html
Священник призвал помнить о своей жертве во время Великого поста
Священник призвал помнить о своей жертве во время Великого поста - РИА Новости, 18.03.2023
Священник призвал помнить о своей жертве во время Великого поста
Распятие, которое выносят в храмах Русской православной церкви в эту субботу, напоминает верующим о целях Великого поста, о страданиях Иисуса Христа и жертве,... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T05:51
2023-03-18T05:51
религия
русская православная церковь
иисус христос
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Распятие, которое выносят в храмах Русской православной церкви в эту субботу, напоминает верующим о целях Великого поста, о страданиях Иисуса Христа и жертве, которую приносят верующие, рассказал РИА Новости председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков. Во время вечернего богослужения в субботу третьей недели Великого поста из алтаря торжественно выносится распятие. Крест Господень устанавливают в центре храма для поклонения, он будет находиться на этом месте в течение недели (крестопоклонная неделя), напоминая о страданиях и смерти Спасителя, воодушевляя и укрепляя верующих к продолжению поста. Отец Александр обратил внимание на то, что в эту неделю верующие держат более строгий пост, "потому что воспоминания о страданиях Христовых всегда связаны с постом и большим аскетическим, духовным и телесным усилием". По его словам, Крест выносят также, чтобы "еще раз переосмыслить цели, которые ставит человек во время поста, ведь пост продолжительный, и человек может потерять духовную целеустремленность". "Крест выносят как для напоминания о грядущей Страстной неделе, так и для подкрепления наших духовных усилий, которые за три недели у христиан могут ослабевать. Подкрепление сил заключается не в пищевых послаблениях, чтобы "отдохнуть" перед Пасхой. Это духовное напоминание о том, что пост не только система пищевых ограничений, мы его совершаем, чтобы принести жертву Христу и стараться как-то справиться со своими грехами и страстями. Поэтому воспоминания о страданиях Христа укрепляют верующих", - сказал Волков.Он добавил, что крестопоклонная – это средняя неделя Великого поста, после которой "начинается более интенсивная подготовка к Пасхе". "Приближающаяся Страстная неделя и Пасха будут проявляться все отчетливее в богослужебных текстах. События второй части поста – Стояние Марии Египетской, на пятой неделе мы слышим о приближающемся страдании Христовом, о котором он говорит своим ученикам пророчески. Все это постепенно готовит верующих к Пасхе", - заключил священник. Великий пост в 2023 году проходит с 27 февраля по 15 апреля - если считать вместе со Страстной седмицей (неделей). В этот период за исключением некоторых дней Церковь предписывает отказ от мяса, молочных продуктов, алкоголя, рыбы и ряда других продуктов. В Церкви читают особые покаянные молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Это время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 16 апреля.
https://ria.ru/20230228/post-1854909052.html
https://ria.ru/20230315/khristiane-1857917503.html
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русская православная церковь, иисус христос
Религия, Русская православная церковь, Иисус Христос
Священник призвал помнить о своей жертве во время Великого поста

Священник РПЦ Волков: распятие напоминает верующим об их жертве и страданиях Христа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Распятие в руках священнослужителя
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Распятие в руках священнослужителя . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Распятие, которое выносят в храмах Русской православной церкви в эту субботу, напоминает верующим о целях Великого поста, о страданиях Иисуса Христа и жертве, которую приносят верующие, рассказал РИА Новости председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.
Во время вечернего богослужения в субботу третьей недели Великого поста из алтаря торжественно выносится распятие. Крест Господень устанавливают в центре храма для поклонения, он будет находиться на этом месте в течение недели (крестопоклонная неделя), напоминая о страданиях и смерти Спасителя, воодушевляя и укрепляя верующих к продолжению поста.
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Отец Александр обратил внимание на то, что в эту неделю верующие держат более строгий пост, "потому что воспоминания о страданиях Христовых всегда связаны с постом и большим аскетическим, духовным и телесным усилием". По его словам, Крест выносят также, чтобы "еще раз переосмыслить цели, которые ставит человек во время поста, ведь пост продолжительный, и человек может потерять духовную целеустремленность".
"Крест выносят как для напоминания о грядущей Страстной неделе, так и для подкрепления наших духовных усилий, которые за три недели у христиан могут ослабевать. Подкрепление сил заключается не в пищевых послаблениях, чтобы "отдохнуть" перед Пасхой. Это духовное напоминание о том, что пост не только система пищевых ограничений, мы его совершаем, чтобы принести жертву Христу и стараться как-то справиться со своими грехами и страстями. Поэтому воспоминания о страданиях Христа укрепляют верующих", - сказал Волков.
Он добавил, что крестопоклонная – это средняя неделя Великого поста, после которой "начинается более интенсивная подготовка к Пасхе". "Приближающаяся Страстная неделя и Пасха будут проявляться все отчетливее в богослужебных текстах. События второй части поста – Стояние Марии Египетской, на пятой неделе мы слышим о приближающемся страдании Христовом, о котором он говорит своим ученикам пророчески. Все это постепенно готовит верующих к Пасхе", - заключил священник.
Великий пост в 2023 году проходит с 27 февраля по 15 апреля - если считать вместе со Страстной седмицей (неделей). В этот период за исключением некоторых дней Церковь предписывает отказ от мяса, молочных продуктов, алкоголя, рыбы и ряда других продуктов. В Церкви читают особые покаянные молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Это время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 16 апреля.
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