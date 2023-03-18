https://ria.ru/20230318/posolstvo-1858745562.html

Посольство России ответило на позицию США по ордеру МУС об "аресте" Путина

Посольство России ответило на позицию США по ордеру МУС об "аресте" Путина - РИА Новости, 18.03.2023

Посольство России ответило на позицию США по ордеру МУС об "аресте" Путина

Позиция США по решению Международного уголовного суда в Гааге напоминает вялотекущую шизофрению, заявило посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T05:21

2023-03-18T05:21

2023-03-18T14:06

россия

сша

владимир путин

мария львова-белова

международный уголовный суд

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Позиция США по решению Международного уголовного суда в Гааге напоминает вялотекущую шизофрению, заявило посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале.Так там прокомментировали заявления представителей Белого дома, которые назвали обоснованным решение МУС выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой."Позволяя себе неприемлемые высказывания в адрес российского лидера, американские власти намеренно умалчивают о собственных "зверствах" в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме. Более того, пытаясь оградить своих граждан от международного преследования, Соединенные Штаты даже принимают одиозные меры. Например, вводят в отношении руководства суда беспрецедентные экономические санкции, включая экс-прокурора Фату Бенсуду, инициировавшую расследование злодеяний США в Афганистане", — напомнили в дипмиссии.В посольстве задались вопросом, о какой независимости и беспристрастности может идти речь. Как отметили дипломаты, американские чиновники "хором повторили, что для Соединенных Штатов МУС — не указ", но желание "максимально напакостить России" перевесило стратегический интерес."В угоду собственным геополитическим интересам здесь поддерживают развязанную МУС беспрецедентную правовую вакханалию, прекрасно зная о том, что Россия, как и США, не признает юрисдикцию МУС", — заключили в посольстве.Накануне досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на "арест" Путина и Львовой-Беловой, которых обвиняет в "незаконном вывозе детей с Украины". Президент США Джо Байден назвал это решение оправданным, хотя и отметил, что сами Штаты не признают компетенцию МУС.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html

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россия, сша, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, в мире