https://ria.ru/20230318/posolstvo-1858745562.html
Посольство России ответило на позицию США по ордеру МУС об "аресте" Путина
Посольство России ответило на позицию США по ордеру МУС об "аресте" Путина - РИА Новости, 18.03.2023
Посольство России ответило на позицию США по ордеру МУС об "аресте" Путина
Позиция США по решению Международного уголовного суда в Гааге напоминает вялотекущую шизофрению, заявило посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T05:21
2023-03-18T05:21
2023-03-18T14:06
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Позиция США по решению Международного уголовного суда в Гааге напоминает вялотекущую шизофрению, заявило посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале.Так там прокомментировали заявления представителей Белого дома, которые назвали обоснованным решение МУС выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой."Позволяя себе неприемлемые высказывания в адрес российского лидера, американские власти намеренно умалчивают о собственных "зверствах" в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме. Более того, пытаясь оградить своих граждан от международного преследования, Соединенные Штаты даже принимают одиозные меры. Например, вводят в отношении руководства суда беспрецедентные экономические санкции, включая экс-прокурора Фату Бенсуду, инициировавшую расследование злодеяний США в Афганистане", — напомнили в дипмиссии.В посольстве задались вопросом, о какой независимости и беспристрастности может идти речь. Как отметили дипломаты, американские чиновники "хором повторили, что для Соединенных Штатов МУС — не указ", но желание "максимально напакостить России" перевесило стратегический интерес."В угоду собственным геополитическим интересам здесь поддерживают развязанную МУС беспрецедентную правовую вакханалию, прекрасно зная о том, что Россия, как и США, не признает юрисдикцию МУС", — заключили в посольстве.Накануне досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на "арест" Путина и Львовой-Беловой, которых обвиняет в "незаконном вывозе детей с Украины". Президент США Джо Байден назвал это решение оправданным, хотя и отметил, что сами Штаты не признают компетенцию МУС.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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россия, сша, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, В мире
Посольство России ответило на позицию США по ордеру МУС об "аресте" Путина
Посольство России в США назвало реакцию Вашингтона на решение МУС вялотекущей шизофренией
ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости.
Позиция США по решению Международного уголовного суда в Гааге напоминает вялотекущую шизофрению, заявило посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале.
Так там прокомментировали заявления представителей Белого дома, которые назвали обоснованным решение МУС выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
"Позволяя себе неприемлемые высказывания в адрес российского лидера, американские власти намеренно умалчивают о собственных "зверствах" в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме. Более того, пытаясь оградить своих граждан от международного преследования, Соединенные Штаты даже принимают одиозные меры. Например, вводят в отношении руководства суда беспрецедентные экономические санкции, включая экс-прокурора Фату Бенсуду, инициировавшую расследование злодеяний США в Афганистане", — напомнили в дипмиссии.
В посольстве задались вопросом, о какой независимости и беспристрастности может идти речь.
«
"Такая позиция напоминает вялотекущую шизофрению", — констатировали там.
Как отметили дипломаты, американские чиновники "хором повторили, что для Соединенных Штатов МУС — не указ", но желание "максимально напакостить России" перевесило стратегический интерес.
"В угоду собственным геополитическим интересам здесь поддерживают развязанную МУС беспрецедентную правовую вакханалию, прекрасно зная о том, что Россия, как и США, не признает юрисдикцию МУС", — заключили в посольстве.
В 2017 году прокурор МУС Фату Бенсуда попросила выдать разрешение на расследование американских военных преступлений в Афганистане. Суд поддержал этот запрос, что вызвало немедленную критику со стороны США. Вашингтон ввел визовые ограничения против представителей МУС, связанных с такими расследованиями, а в 2020 году президент Дональд Трамп подписал указ, в котором постановил, что любая попытка МУС расследовать или судить любого американского служащего представляет экстраординарную угрозу для национальной безопасности. Кроме того, США не раз обвиняли МУС в коррупции и называли его не заслуживающим доверия политическим институтом.
Накануне досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на "арест" Путина и Львовой-Беловой, которых обвиняет в "незаконном вывозе детей с Украины". Президент США Джо Байден назвал это решение оправданным, хотя и отметил, что сами Штаты не признают компетенцию МУС.
Представитель Кремля Дмитрий Песков
подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Медведев указал, где следует использовать документ МУС об "аресте" Путина