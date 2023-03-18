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Львовские власти рассказали о последствиях ночного удара дронов-камикадзе - РИА Новости, 18.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/poligon-1858785722.html
Львовские власти рассказали о последствиях ночного удара дронов-камикадзе
Львовские власти рассказали о последствиях ночного удара дронов-камикадзе - РИА Новости, 18.03.2023
Львовские власти рассказали о последствиях ночного удара дронов-камикадзе
Некие "нежилые помещения" были повреждены ночью в субботу ударом дронов-камикадзе в Яворовском районе Львовской области, где расположен тренировочный полигон... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T13:53
2023-03-18T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
львов
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Некие "нежилые помещения" были повреждены ночью в субботу ударом дронов-камикадзе в Яворовском районе Львовской области, где расположен тренировочный полигон украинских войск, заявил в Telegram-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий. "Около часа ночи нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть. Три сбили наши силы ПВО... Еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. Помещения повреждены", - написал Козицкий, подчеркнув, что пострадавших в результате удара нет. Яворовский военный полигон расположен в одноименном районе Львовской области, в 30 километрах к северо-западу от Львова. ВС РФ неоднократно сообщало о базировании там наемников и инструкторов. В ночь на субботу на территории ряда областей Украины, в том числе Львовской, была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрыве и серьезном пожаре на объекте инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, львовская область, львов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Львов, Украина
Львовские власти рассказали о последствиях ночного удара дронов-камикадзе

Глава Львовской ОВА Козицкий: дроны-камикадзе повредили помещения на военном полигоне

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время запуска дронов-камикадзе
Военнослужащий ВС РФ во время запуска дронов-камикадзе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВС РФ во время запуска дронов-камикадзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Некие "нежилые помещения" были повреждены ночью в субботу ударом дронов-камикадзе в Яворовском районе Львовской области, где расположен тренировочный полигон украинских войск, заявил в Telegram-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий.
"Около часа ночи нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть. Три сбили наши силы ПВО... Еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. Помещения повреждены", - написал Козицкий, подчеркнув, что пострадавших в результате удара нет.
Яворовский военный полигон расположен в одноименном районе Львовской области, в 30 километрах к северо-западу от Львова. ВС РФ неоднократно сообщало о базировании там наемников и инструкторов.
В ночь на субботу на территории ряда областей Украины, в том числе Львовской, была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрыве и серьезном пожаре на объекте инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области.
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