https://ria.ru/20230318/poligon-1858785722.html
Львовские власти рассказали о последствиях ночного удара дронов-камикадзе
Львовские власти рассказали о последствиях ночного удара дронов-камикадзе - РИА Новости, 18.03.2023
Львовские власти рассказали о последствиях ночного удара дронов-камикадзе
Некие "нежилые помещения" были повреждены ночью в субботу ударом дронов-камикадзе в Яворовском районе Львовской области, где расположен тренировочный полигон... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T13:53
2023-03-18T13:53
2023-03-18T13:53
специальная военная операция на украине
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львовская область
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Некие "нежилые помещения" были повреждены ночью в субботу ударом дронов-камикадзе в Яворовском районе Львовской области, где расположен тренировочный полигон украинских войск, заявил в Telegram-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий. "Около часа ночи нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть. Три сбили наши силы ПВО... Еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. Помещения повреждены", - написал Козицкий, подчеркнув, что пострадавших в результате удара нет. Яворовский военный полигон расположен в одноименном районе Львовской области, в 30 километрах к северо-западу от Львова. ВС РФ неоднократно сообщало о базировании там наемников и инструкторов. В ночь на субботу на территории ряда областей Украины, в том числе Львовской, была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрыве и серьезном пожаре на объекте инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, львовская область, львов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Львов, Украина
Львовские власти рассказали о последствиях ночного удара дронов-камикадзе
Глава Львовской ОВА Козицкий: дроны-камикадзе повредили помещения на военном полигоне
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Некие "нежилые помещения" были повреждены ночью в субботу ударом дронов-камикадзе в Яворовском районе Львовской области, где расположен тренировочный полигон украинских войск, заявил в Telegram-канале
глава областной военной администрации Максим Козицкий.
"Около часа ночи нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть. Три сбили наши силы ПВО... Еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. Помещения повреждены", - написал Козицкий, подчеркнув, что пострадавших в результате удара нет.
Яворовский военный полигон расположен в одноименном районе Львовской области, в 30 километрах к северо-западу от Львова. ВС РФ неоднократно сообщало о базировании там наемников и инструкторов.
В ночь на субботу на территории ряда областей Украины, в том числе Львовской, была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрыве и серьезном пожаре на объекте инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области.
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