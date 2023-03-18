https://ria.ru/20230318/poligon-1858785722.html

Львовские власти рассказали о последствиях ночного удара дронов-камикадзе

Львовские власти рассказали о последствиях ночного удара дронов-камикадзе - РИА Новости, 18.03.2023

Львовские власти рассказали о последствиях ночного удара дронов-камикадзе

Некие "нежилые помещения" были повреждены ночью в субботу ударом дронов-камикадзе в Яворовском районе Львовской области, где расположен тренировочный полигон... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T13:53

2023-03-18T13:53

2023-03-18T13:53

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Некие "нежилые помещения" были повреждены ночью в субботу ударом дронов-камикадзе в Яворовском районе Львовской области, где расположен тренировочный полигон украинских войск, заявил в Telegram-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий. "Около часа ночи нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть. Три сбили наши силы ПВО... Еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. Помещения повреждены", - написал Козицкий, подчеркнув, что пострадавших в результате удара нет. Яворовский военный полигон расположен в одноименном районе Львовской области, в 30 километрах к северо-западу от Львова. ВС РФ неоднократно сообщало о базировании там наемников и инструкторов. В ночь на субботу на территории ряда областей Украины, в том числе Львовской, была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрыве и серьезном пожаре на объекте инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, львовская область, львов, украина