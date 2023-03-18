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СМИ: в США захотели запретить полеты над Россией
СМИ: в США захотели запретить полеты над Россией - РИА Новости, 18.03.2023
СМИ: в США захотели запретить полеты над Россией
Американские авиакомпании, потерявшие возможность летать над Россией, призвали конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через российское... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T06:37
2023-03-18T06:37
2023-03-18T13:57
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американские авиакомпании, потерявшие возможность летать над Россией, призвали конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через российское воздушное пространство, пишет газета New York Times.Как отмечается в статье, из-за потери полярных маршрутов, позволяющих экономить время и топливо, американским перевозчикам пришлось изменить планы транстихоокеанских рейсов, сократить количество пассажиров и грузов и отложить запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбай, Токио, Сеул и другие города.В результате авиакомпании из США терпят убытки, тогда как их иностранные конкуренты, которым разрешено летать через Россию, перевозят пассажиров быстрее и дешевле. По мнению американских представителей отрасли, доступ к более коротким и экономичным маршрутам дает Air India, Emirates и China Eastern Airlines "несправедливое преимущество". Так, лоббистская группа Airlines for America оценила ежегодную потерю доли рынка в два миллиарда долларов.Поэтому авиакомпании настаивают на том, чтобы Белый дом и конгресс "решили проблему", применив к иностранным перевозчикам те же ограничения, что и к американским, "фактически вынуждая их летать по тем же маршрутам, что и их американские конкуренты".По словам пресс-секретаря Airlines for America Марли Кольер, администрация Джо Байдена должна принять меры, чтобы иностранные перевозчики, летающие над Россией, "не вылетали, не приземлялись и не проходили транзитом через аэропорты США".Как рассказали New York Times осведомленные источники, это предложение, судя по всему, получило поддержку Министерства транспорта США: недавно оно подготовило проект приказа, который запрещает китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в Штаты, летать через воздушное пространство России. Сейчас этот документ находится на рассмотрении в Белом доме, добавили собеседники издания.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Среди прочих под ударом оказался и сектор гражданской авиации. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ответила на это зеркально.
https://ria.ru/20230116/aviaperelety-1845207436.html
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в мире, россия, сша, джо байден, санкции в отношении россии, авиасообщение
В мире, Россия, США, Джо Байден, Санкции в отношении России, Авиасообщение
СМИ: в США захотели запретить полеты над Россией
NYT: авиакомпании США потребовали запретить иностранным конкурентам полеты над Россией
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Американские авиакомпании, потерявшие возможность летать над Россией, призвали конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через российское воздушное пространство, пишет газета New York Times
.
Как отмечается в статье, из-за потери полярных маршрутов, позволяющих экономить время и топливо, американским перевозчикам пришлось изменить планы транстихоокеанских рейсов, сократить количество пассажиров и грузов и отложить запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбай, Токио, Сеул и другие города.
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В результате авиакомпании из США терпят убытки, тогда как их иностранные конкуренты, которым разрешено летать через Россию, перевозят пассажиров быстрее и дешевле. По мнению американских представителей отрасли, доступ к более коротким и экономичным маршрутам дает Air India
, Emirates
и China Eastern Airlines
"несправедливое преимущество". Так, лоббистская группа Airlines for America оценила ежегодную потерю доли рынка в два миллиарда долларов.
Поэтому авиакомпании настаивают на том, чтобы Белый дом и конгресс "решили проблему", применив к иностранным перевозчикам те же ограничения, что и к американским, "фактически вынуждая их летать по тем же маршрутам, что и их американские конкуренты".
По словам пресс-секретаря Airlines for America Марли Кольер, администрация Джо Байдена
должна принять меры, чтобы иностранные перевозчики, летающие над Россией, "не вылетали, не приземлялись и не проходили транзитом через аэропорты США".
Как рассказали New York Times осведомленные источники, это предложение, судя по всему, получило поддержку Министерства транспорта США: недавно оно подготовило проект приказа, который запрещает китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в Штаты, летать через воздушное пространство России. Сейчас этот документ находится на рассмотрении в Белом доме, добавили собеседники издания.
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западные страны усилили санкционное давление на Москву. Среди прочих под ударом оказался и сектор гражданской авиации. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ответила на это зеркально.
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