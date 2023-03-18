https://ria.ru/20230318/pokupki-1858784549.html

Россияне смогут делать онлайн-покупки за рубежом без идентификации

Россияне смогут делать онлайн-покупки за рубежом без идентификации - РИА Новости, 18.03.2023

Россияне смогут делать онлайн-покупки за рубежом без идентификации

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий для россиян покупки в иностранных интернет-магазинах. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T13:43

2023-03-18T13:43

2023-03-18T14:40

общество

россия

владимир путин

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий для россиян покупки в иностранных интернет-магазинах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и с этого момента вступает в силу. Госдума приняла его 1 марта, а 15-го одобрил Совет Федерации. Как следует из пояснительной записки, закон предоставляет альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизирует административную нагрузку на банки. До сих пор россиянам не требовалось проходить идентификацию личности, только если они покупали товары в пределах 15 тысяч рублей в интернет-магазинах, зарегистрированных в России. Но для покупок на зарубежных площадках идентификация была нужна — либо в упрощенном порядке, либо с личной явкой в отделение банка. Из-за усложнения внешнеполитической ситуации и включения крупнейших российских банков в санкционные списки у отечественных пользователей все чаще возникают проблемы с оплатой покупок в привычных иностранных интернет-магазинах. Поэтому новый закон разрешает банкам переводить деньги без идентификации. Это касается как покупателя, так и его представителя. При этом исключения составляют случаи, когда у банков возникают подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма.

https://ria.ru/20230207/internet-1850174190.html

https://ria.ru/20230103/banki-1842901094.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции