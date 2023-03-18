https://ria.ru/20230318/pokupki-1858784549.html
Россияне смогут делать онлайн-покупки за рубежом без идентификации
Россияне смогут делать онлайн-покупки за рубежом без идентификации - РИА Новости, 18.03.2023
Россияне смогут делать онлайн-покупки за рубежом без идентификации
Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий для россиян покупки в иностранных интернет-магазинах. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T13:43
2023-03-18T13:43
2023-03-18T14:40
общество
россия
владимир путин
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий для россиян покупки в иностранных интернет-магазинах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и с этого момента вступает в силу. Госдума приняла его 1 марта, а 15-го одобрил Совет Федерации. Как следует из пояснительной записки, закон предоставляет альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизирует административную нагрузку на банки. До сих пор россиянам не требовалось проходить идентификацию личности, только если они покупали товары в пределах 15 тысяч рублей в интернет-магазинах, зарегистрированных в России. Но для покупок на зарубежных площадках идентификация была нужна — либо в упрощенном порядке, либо с личной явкой в отделение банка. Из-за усложнения внешнеполитической ситуации и включения крупнейших российских банков в санкционные списки у отечественных пользователей все чаще возникают проблемы с оплатой покупок в привычных иностранных интернет-магазинах. Поэтому новый закон разрешает банкам переводить деньги без идентификации. Это касается как покупателя, так и его представителя. При этом исключения составляют случаи, когда у банков возникают подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма.
https://ria.ru/20230207/internet-1850174190.html
https://ria.ru/20230103/banki-1842901094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Общество, Россия, Владимир Путин, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Россияне смогут делать онлайн-покупки за рубежом без идентификации
Путин подписал закон об упрощении онлайн-покупок за рубежом на сумму до 15 тысяч рублей
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал закон
, упрощающий для россиян покупки в иностранных интернет-магазинах.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации и с этого момента вступает в силу. Госдума приняла его 1 марта, а 15-го одобрил Совет Федерации.
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Как следует из пояснительной записки, закон предоставляет альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизирует административную нагрузку на банки.
До сих пор россиянам не требовалось проходить идентификацию личности, только если они покупали товары в пределах 15 тысяч рублей в интернет-магазинах, зарегистрированных в России. Но для покупок на зарубежных площадках идентификация была нужна — либо в упрощенном порядке, либо с личной явкой в отделение банка.
Из-за усложнения внешнеполитической ситуации и включения крупнейших российских банков в санкционные списки у отечественных пользователей все чаще возникают проблемы с оплатой покупок в привычных иностранных интернет-магазинах. Поэтому новый закон разрешает банкам переводить деньги без идентификации. Это касается как покупателя, так и его представителя.
При этом исключения составляют случаи, когда у банков возникают подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма.
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