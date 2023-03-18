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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 18.03.2023
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10:05 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/pogoda-1858763497.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 18.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Погода без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T10:05
2023-03-18T10:05
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Погода без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
https://ria.ru/20230316/morozy-1858247437.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: погода без осадков и до пяти градусов тепла ожидается в Москве в субботу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВесна в Москве
Весна в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Погода без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в Москве будет формировать антициклон. Небольшая облачность, полное отсутствие осадков. Не сильный восточный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду и максимальная температура воздуха в Москве плюс 3-5 градусов, на территории Московской области плюс 1-6 градусов", - сказал Леус.
По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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