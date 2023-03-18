https://ria.ru/20230318/pogoda-1858763497.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 18.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Погода без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T10:05
2023-03-18T10:05
2023-03-18T10:05
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Погода без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
https://ria.ru/20230316/morozy-1858247437.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: погода без осадков и до пяти градусов тепла ожидается в Москве в субботу