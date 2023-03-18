https://ria.ru/20230318/pogoda-1858763497.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 18.03.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Погода без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T10:05

2023-03-18T10:05

2023-03-18T10:05

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599813568_0:38:3436:1971_1920x0_80_0_0_40cea8b8b84557ee485df2e6268e6423.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Погода без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

https://ria.ru/20230316/morozy-1858247437.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус