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Сослуживец рассказал, как группа командира Мальцева вызвала огонь на себя - РИА Новости, 18.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:45 18.03.2023 (обновлено: 13:57 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/podvig-1858777211.html
Сослуживец рассказал, как группа командира Мальцева вызвала огонь на себя
Сослуживец рассказал, как группа командира Мальцева вызвала огонь на себя - РИА Новости, 18.03.2023
Сослуживец рассказал, как группа командира Мальцева вызвала огонь на себя
После героического подвига бойца ЗВО Александра Мальцева с позывным "Кубань", когда он в одиночку уничтожил троих украинских боевиков и трёх взял в плен, его... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T12:45
2023-03-18T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КРЕМЕННАЯ, 18 мар - РИА Новости. После героического подвига бойца ЗВО Александра Мальцева с позывным "Кубань", когда он в одиночку уничтожил троих украинских боевиков и трёх взял в плен, его группа на захваченном опорнике была атакована противником, военным пришлось вызвать огонь на себя, рассказал РИА Новости сослуживец погибшего героя. "Мой позывной "Конь", заходил со своим товарищем - позывной "Кубань", имя Александр в составе семи человек на вражеский окоп",- сказал собеседник агентства. "Находился он в 250 метров от нас после того, как отработала наша арта (артиллерийское подразделение), начали движение. Шли под обстрелом противника, минометы работали… ну то есть бой уже завязался",-пояснил военнослужащий штурмового отряда. "Как только была возможность "Кубань" заскочил каким-то образом, врасплох взял всех, они не поняли, что случилось, сразу положил. Двое сдались в плен, один уже раненый был тоже пленный. Зашли мы, закрепились, заняли окоп, ждали пехоту на укрепление", - добавил "Конь". По его словам, после того, как окопались на занятой позиции, начался минометный обстрел с украинской стороны.. "Во время обстрела услышали голоса, оказались бойцы ВСУ, попытались нас выбить из блиндажа, говорили выходите, сдавайтесь в плен, мы не стали сдаваться. Стреляли из пулемёта и кидали по нам гранаты. Нам выходить был не вариант, мы вызвали минометный огонь наших войск на себя. После этого бойцы всу начали отходить. Пока они отходили , мы одного ранили... Атаку мы отразили",- отметил штурмовик. По его словам, погибший в бою через несколько дней после этой операции "Кубань" внушал доверие и уверенность в себе всем, поэтому за ним и шли сослуживцы.
https://ria.ru/20230318/zaporozhe-1858769568.html
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РИА Новости
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"Гранаты кидали в нас, мы вызвали огонь на себя" – военный о подвиге бойца ЗВО
"Гранаты кидали в нас, мы вызвали огонь на себя" – военный о подвиге бойца ЗВО
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в мире, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Сослуживец рассказал, как группа командира Мальцева вызвала огонь на себя

Сослуживец рассказал, как группа совершившего подвиг Мальцева вызвала огонь на себя

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмовой группы в зоне спецоперации
Военнослужащий штурмовой группы в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий штурмовой группы в зоне спецоперации. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ, 18 мар - РИА Новости. После героического подвига бойца ЗВО Александра Мальцева с позывным "Кубань", когда он в одиночку уничтожил троих украинских боевиков и трёх взял в плен, его группа на захваченном опорнике была атакована противником, военным пришлось вызвать огонь на себя, рассказал РИА Новости сослуживец погибшего героя.
"Мой позывной "Конь", заходил со своим товарищем - позывной "Кубань", имя Александр в составе семи человек на вражеский окоп",- сказал собеседник агентства.
"Находился он в 250 метров от нас после того, как отработала наша арта (артиллерийское подразделение), начали движение. Шли под обстрелом противника, минометы работали… ну то есть бой уже завязался",-пояснил военнослужащий штурмового отряда.
"Как только была возможность "Кубань" заскочил каким-то образом, врасплох взял всех, они не поняли, что случилось, сразу положил. Двое сдались в плен, один уже раненый был тоже пленный. Зашли мы, закрепились, заняли окоп, ждали пехоту на укрепление", - добавил "Конь".
По его словам, после того, как окопались на занятой позиции, начался минометный обстрел с украинской стороны..
"Во время обстрела услышали голоса, оказались бойцы ВСУ, попытались нас выбить из блиндажа, говорили выходите, сдавайтесь в плен, мы не стали сдаваться. Стреляли из пулемёта и кидали по нам гранаты. Нам выходить был не вариант, мы вызвали минометный огонь наших войск на себя. После этого бойцы всу начали отходить. Пока они отходили , мы одного ранили... Атаку мы отразили",- отметил штурмовик.
По его словам, погибший в бою через несколько дней после этой операции "Кубань" внушал доверие и уверенность в себе всем, поэтому за ним и шли сослуживцы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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