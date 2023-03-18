https://ria.ru/20230318/podvig-1858777211.html

Сослуживец рассказал, как группа командира Мальцева вызвала огонь на себя

Сослуживец рассказал, как группа командира Мальцева вызвала огонь на себя - РИА Новости, 18.03.2023

Сослуживец рассказал, как группа командира Мальцева вызвала огонь на себя

После героического подвига бойца ЗВО Александра Мальцева с позывным "Кубань", когда он в одиночку уничтожил троих украинских боевиков и трёх взял в плен, его... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T12:45

2023-03-18T12:45

2023-03-18T13:57

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КРЕМЕННАЯ, 18 мар - РИА Новости. После героического подвига бойца ЗВО Александра Мальцева с позывным "Кубань", когда он в одиночку уничтожил троих украинских боевиков и трёх взял в плен, его группа на захваченном опорнике была атакована противником, военным пришлось вызвать огонь на себя, рассказал РИА Новости сослуживец погибшего героя. "Мой позывной "Конь", заходил со своим товарищем - позывной "Кубань", имя Александр в составе семи человек на вражеский окоп",- сказал собеседник агентства. "Находился он в 250 метров от нас после того, как отработала наша арта (артиллерийское подразделение), начали движение. Шли под обстрелом противника, минометы работали… ну то есть бой уже завязался",-пояснил военнослужащий штурмового отряда. "Как только была возможность "Кубань" заскочил каким-то образом, врасплох взял всех, они не поняли, что случилось, сразу положил. Двое сдались в плен, один уже раненый был тоже пленный. Зашли мы, закрепились, заняли окоп, ждали пехоту на укрепление", - добавил "Конь". По его словам, после того, как окопались на занятой позиции, начался минометный обстрел с украинской стороны.. "Во время обстрела услышали голоса, оказались бойцы ВСУ, попытались нас выбить из блиндажа, говорили выходите, сдавайтесь в плен, мы не стали сдаваться. Стреляли из пулемёта и кидали по нам гранаты. Нам выходить был не вариант, мы вызвали минометный огонь наших войск на себя. После этого бойцы всу начали отходить. Пока они отходили , мы одного ранили... Атаку мы отразили",- отметил штурмовик. По его словам, погибший в бою через несколько дней после этой операции "Кубань" внушал доверие и уверенность в себе всем, поэтому за ним и шли сослуживцы.

https://ria.ru/20230318/zaporozhe-1858769568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Гранаты кидали в нас, мы вызвали огонь на себя" – военный о подвиге бойца ЗВО "Гранаты кидали в нас, мы вызвали огонь на себя" – военный о подвиге бойца ЗВО 2023-03-18T12:45 true PT3M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф